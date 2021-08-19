Yol verme kavgasında vurulan Yunus Emre, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, trafikte yol verme kavgası sırasında tabancayla vurulan Yunus Emre Bayazıt (24), tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 14 Ağustos günü 8 Şubat Mahallesi´nde meydana geldi. Yunus Emre Bayazıt ile Y.E. arasında, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Y., belinden çıkardığı tabancayla Yunus Emre Bayazıt´a ateş etti. Yaralanan Bayazıt, kanlar içinde yere yığılırken, E.Y. ise kaçtı. Yunus Emre Bayazıt, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bayazıt, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yunus Emre Bayazıt´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis, E.Y.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ, Ahmet ATMACA

2021-08-19 12:34:28



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