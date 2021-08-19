Yol verme kavgasında vurulan Yunus Emre, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, trafikte yol verme kavgası sırasında tabancayla vurulan Yunus Emre Bayazıt (24), tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 14 Ağustos günü 8 Şubat Mahallesi´nde meydana geldi. Yunus Emre Bayazıt ile Y.E. arasında, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Y., belinden çıkardığı tabancayla Yunus Emre Bayazıt´a ateş etti. Yaralanan Bayazıt, kanlar içinde yere yığılırken, E.Y. ise kaçtı. Yunus Emre Bayazıt, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bayazıt, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yunus Emre Bayazıt´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.
Polis, E.Y.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ, Ahmet ATMACA
2021-08-19 12:34:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.