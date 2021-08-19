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Özel yetenekli öğrencilerin sosyal becerileri güçlendirilecek GAÜN Proje Koordinatörü Öztürk: “Uluslararası arenada görünürlüğümüz artıyor”

İHA

Özel yetenekli öğrencilerin sosyal becerileri güçlendirilecek GAÜN Proje Koordinatörü Öztürk: “Uluslararası arenada görünürlüğümüz artıyor”

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) koordinatörlüğündeki Kapsayıcı Eğitim Yoluyla, Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Güçlendirilmesi projesinin ilk yüz yüze ulus ötesi toplantısı Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde EUNOIA ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus Plus Hibe Programı Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar kapsamında 2020 Teklif Çağrısı döneminde kabul edilen projenin, Gaziantep Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yılmaz Öztürk, Doç. Dr. Mehmet Murat, Doç. Dr. Hüseyin Öztürk, Öğr. Gör. Selahattin Koç, Gaziantep İl Milli Eğitim şube müdürleri, Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Orhan Ertürk toplantılarına katılım sağladı.
Hem yüz yüze hem de online olarak hibrit bir şekilde gerçekleştirilen proje toplantıları İngiltere, Portekiz, Polonya’dan ortakların online olarak katıldığı workshoplar, özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili iyi uygulamaların paylaşıldığı oturumlar olarak gerçekleştirildi. Üsküp’te bir lise ziyaret edilerek kurumun yönetim, öğretmen kadrosu, öğretim programları, okul imkanları, özel yetenekli öğrenciler konusunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca kültürel gezilerin de düzenlendiği ulus ötesi toplantıda kültürler arası etkileşim sağlandı.
GAÜN Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yılmaz Öztürk, ortak ülkelerin de verimli çalışmaları ile birlikte projenin uluslararası arenada görünürlüğünün gün geçtikçe arttığını belirterek, “Projemizin hedef kitlesi olan öğretmenlere, özel yetenekli öğrencilerin ebeveynlerine, özel yetenekli öğrencilere, konuya ilgi duyan akademisyenlere ulaşmaya devam ediyoruz. Ulus ötesi toplantımızla birlikte proje el kitapçığı hazırlama çalışmaları hız kazanmıştır. Avrupa ve Türkiye’deki özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili iyi uygulamaların sunulduğu ve özel yetenekli öğrencilerin sosyal becerilerinin arttırılması konusunda öneriler geliştirdiğimiz atölyeler gerçekleştirdik. Bir sonra ki ulus ötesi toplantının Polonya ya da Portekiz’de yapılması ile ilgili bir görüş oluştu. Yapacağımız online toplantılar ile bir sonraki ulus ötesi toplantının hangi ülkede yapılacağına karar vereceğiz. Projemizin ilerlemesi çalışmaların yapılması ile birlikte özel yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda her ülke kendi Milli Eğitim Bakanlığına sunmak üzere öneri mahiyetinde bir rapor hazırlamayı amaçlıyoruz. Proje ekibinde bulunan akademisyenlerimize, projemize katkı sunan proje ortaklarımıza ve desteklerinden dolayı GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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