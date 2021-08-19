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Gaziantep FK'da hedef Beşiktaş'ı mağlup etmek Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Beşiktaş'a karşı daha az hata yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz" "En az 2-3 transfer daha yapacağız" "Maxim oynayamayacak, Kana Biyik tüm çağrılarımıza rağmen Fransa'dan dönmedi"

İHA

Gaziantep FK'da hedef Beşiktaş'ı mağlup etmek Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Beşiktaş'a karşı daha az hata yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz" "En az 2-3 transfer daha yapacağız" "Maxim oynayamayacak, Kana Biyik tüm çağrılarımıza rağmen Fransa'dan dönmedi"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Beşiktaş'a karşı daha az hata yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz" dedi. Erol Bulut, en az 23 transfer daha yapmayı planladıklarını belirterek Maxim'in Beşiktaş maçında oynayamayacağını açıkladı.
Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig'in ikinci haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızısiyahlıların akşam saatlerinde yaptığı antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, önemli bir maç oynayacaklarını ve kazanmak istediklerini vurguladı.

"Beşiktaş'a karşı daha az hata yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz"
Cumartesi günü, son şampiyon Beşiktaş ile kendi sahalarında önemli bir maça çıkacaklarını belirten Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Geçen hafta Fatih Karagümrük'e karşı istemediğimiz ve hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. İkinci yarı özellikle 10 kişi kalmamıza rağmen iyi mücadele ettik. Maçın ikinci yarısındaki oyundan mutlu oldum. Geçen haftaki maçta yaptığımızda hatalara çalıştık. İnşallah bu hafta oynayacağımız Beşiktaş maçında daha az hata yaparak ve yakaladığımız pozisyonları da daha iyi değerlendirerek istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Beşiktaş maçı önemli bir maç ama lig uzun bir maraton sadece Beşiktaş maçı değil her maç bizim için önemli. Son senenin şampiyonuna karşı oynayacağız. Onlar da iyi bir başlangıç yaptı ama biz rakibe bakmadan kendi önümüze bakacağız ve iyi bir sonuç almaya çalışacağız" dedi

"Taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz"
Beşiktaş karşısında kırmızısiyahlı taraftarları da yanlarında görmek istediklerini söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Yaklaşık bir buçuk yıldır taraftarsız futbol oynanıyor. Bu durum, futbolcular için de bizler için de dezavantaj. Özellikle kendi evinizde oynadığı zaman bu daha çok dezavantajlı oluyor. Futbol taraftar olunca güzel. Bir futbolcu taraftar olunca daha iyi coşuyor daha iyi oynuyor. O yüzden taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. İnşallah çok sayıda taraftarımız Beşiktaş maçında yanımızda olur" ifadelerine yer verdi.

"İki yeni oyuncu transfer ettik, en az 23 oyuncu daha katılacak aramıza"
Transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Erol Bulut, kadroya iki futbolcu daha kattıklarını ve önümüzdeki süreçte en az 23 oyuncuyu da transfer etmek istediklerini açıklayarak, "Maalesef bu sene transfer yapmak kolay olmuyor. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da bu konuda sıkıntı var. Biz alabileceğimiz futbolcuları hızlı bir şekilde almaya çalışıyoruz. Teklif yaptığımız çok futbolcu oldu. Bu hafta 2 yeni arkadaşımız takımımıza katıldı. Tahmin ediyorum ki birkaç gün içerisinde birkaç transferimiz daha olacak ve bunlar da aramıza katılacak. Dediğim gibi bu hafta 2 transfer yaptık. Önümüzdeki günlerde 2 ya da 3 transfer daha yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Maxim, Beşiktaş maçında oynayamayacak"
Takımın son durumu hakkında da bilgi veren Erol Bulut, Maxim'in Beşiktaş maçında oynayamayacağını ve en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağını ifade eden Bulut, "Beşiktaş maçında maalesef Maxim bizimle beraber olamayacak. Ayağındaki kırıkta yüzde yetmiş oranında kaynama var. İki haftalık daha zamana ihtiyacı var. Tahminimize göre milli maç arasından sonra Maksim bizimle olmaya başlayacak. Onun dışında Covid19 rahatsızlığı nedeniyle 2 futbolcumuz daha bizimle olamayacak. Ama ne olursa olsun sahaya 11 kişi çıkıyoruz. O yüzden elimizdeki kaliteli kadromuzla en iyi sunucu almaya çalışacağız" dedi.

"Kana Biyik tüm çağrılar imza rağmen dönmedi"
Uzun süredir takımdan ayrı olan Kana Biyik'in tüm çağrılarına rağmen Fransa'dan dönmediğini ve bu konuda cezai yaptırım uygulayacaklarını da açıklayan genç çalıştırıcı, "Ben Kana Biyik ile ilgili geçen hafta açıklamamı yapmıştım. Ben ve yönetim kendisine her zaman iyi niyetle yaklaştık. Ama karşı taraftan iyi niyet göremedik. O yüzden bu konuda gereken neyse yapılacak. Bunun bir cezası olacak. Bu konuda kulüpteki cezai yaptırımlar belli. Bizim istemediğimiz şekilde Fransa'ya giderek dönmemesi orada bir hafta on gün geçirmesi affedilecek bir durum değil. Bunun karşılığı olacaktır mutlaka. Belki önceki senelerde futbolcular bu konuda rahat davranıyor olabilirler ama bu sene artık o şekilde olmayacak. Gereken ceza verilecek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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