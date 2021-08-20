Salça imalathanelerinde yoğun mesai Vatandaşların salça talebine yetişmek için yoğun mesai harcıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salça imalathanelerinde yoğun mesai Vatandaşların salça talebine yetişmek için yoğun mesai harcıyorlar

İHA

Salça imalathanelerinde yoğun mesai Vatandaşların salça talebine yetişmek için yoğun mesai harcıyorlar

Gaziantep’te biber salçası üretim tesisleri, vatandaşların salça ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.
her sene kışa yetecek kadar salça alan Gaziantepliler salça imalathanelerine akın etmeye başladı. Özellikle biber hasadı sonrası salça üreticileri de yoğun mesai harcıyor. Salça üreten imalathaneler, kendilerine gelen biberleri çeşitli süreçlerden geçirdikten sonra salçaya dönüştürüyor. Yaklaşık bir hafta güneşte bekletilen salçalar sahiplerine teslim ediliyor. Sezon sonunun yaklaşmasıyla vatandaşlar kışlık salçasını almak için salça imalathanelerine akın ederken, salça üreticileri ise, yoğun mesai harcıyor.

“Yoğun bir mesai harcıyoruz”
Salça işletmecisi Mehmet Kaya, “Her zaman olduğu gibi sezonumuz yine başladı. Gaziantep halkı salçayı çok seviyor. Sezonumuz başladı yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımız biberini bize getiriyor, biz kendilerine makine sistemiyle tertemiz bir şekilde veriyoruz. Kadın çalışanlarımız biberlerin çöplerini temizliyor. İnsanlara daha hijyenik salça yapmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Pandemi dolayısıyla doğal ürüne talep arttı”
Pandemiden dolayı vatandaşların doğal ürünlere yöneldiğini söyleyen Kaya, “Gaziantepliler salçayı 2.5 liraya mal ediyor. Kendileri getirirse 50 kuruş bir bedelle temizliyoruz. Salçamızı damda güneşe bırakıyoruz. Ortalama bir hafta güneşe bırakılıyor. Pandemiden dolayı insanlar ev yapımı salçaya yöneldi. Hazır istemiyorlar, doğal ürünlere daha çok rağbet var. Salçaya aşırı ilgi ve talep oluyor. 100 kilo biberde 12 ile 15 kilo arası bir salçamız ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

“Bir yıl yetecek kadar salça yaparız”
Bir yıl yetecek kadar salça yaptıklarını ifade eden Adem Güçlü ise, “Yıllardan beri biz salçamızı kendimiz yaparız. Gaziantep’in salça kültürü farklıdır. Ben evime salça alacaksam 150200 kilo salça alır burada yaparım. Salçamızı burada yapıyoruz, evimizin damında kuruttuktan sonra 12 ay boyunca yeriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futbol camiası, Mehmet Hayri Özkeçeci’yi andı Başkan Fadıloğlu: “Mühim olan kubbede hoş bir sada bırakmak”
YEREL HABERLER Futbol camiası, Mehmet Hayri Özkeçeci’yi andı Başkan ...
Dışarısı 40, mağara 15 derece
YEREL HABERLER Dışarısı 40, mağara 15 derece
A Haber ekibine otoparkta saldırı
YEREL HABERLER A Haber ekibine otoparkta saldırı
Gaziantep FK'da hedef Beşiktaş'ı mağlup etmek Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Beşiktaş'a karşı daha az hata yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz" "En az 2-3 transfer daha yapacağız" "Maxim oynayamayacak, Kana Biyik tüm çağrılarımıza rağmen Fransa'dan dönmedi"
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da hedef Beşiktaş'ı mağlup ...
Karadağ’dan Araban Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Karadağ’dan Araban Belediyesine ziyaret
Gaziantep FK, Alexander Merkel’i transfer etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Alexander Merkel’i transfer etti
Özel yetenekli öğrencilerin sosyal becerileri güçlendirilecek GAÜN Proje Koordinatörü Öztürk: “Uluslararası arenada görünürlüğümüz artıyor”
YEREL HABERLER Özel yetenekli öğrencilerin sosyal becerileri ...
“Aile ve Baba” temalı fotoğraf yarışması başvuruları başladı
YEREL HABERLER “Aile ve Baba” temalı fotoğraf yarışması başvuruları ...
Yol verme kavgasında vurulan Yunus Emre, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Yol verme kavgasında vurulan Yunus Emre, 5 günlük ...
Kamu ve özel şirketlerin iş birliği arttırılacak İşbirliğini arttırmak için MÜSİAD bünyesinde kurulan Birleşme ve Devralma Komitesi Gaziantep'te
YEREL HABERLER Kamu ve özel şirketlerin iş birliği ...
Trafikte tartışan genç öldürüldü
YEREL HABERLER Trafikte tartışan genç öldürüldü
İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
YEREL HABERLER İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık ...
Hedeflerine Şehitkamil’de hazırlandılar, sınavı kazandılar Fadıloğlu, YKS ve LGS’de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Hedeflerine Şehitkamil’de hazırlandılar, sınavı ...
Op. Dr. Yıldız Hatem’de
YEREL HABERLER Op. Dr. Yıldız Hatem’de
Altunkaya Irak heyetinde yer aldı Irak’la ticari sorunlar Bağdat’ta masaya yatırıldı Mahsum Altunkaya: “Irak ülkemiz ve bölgemiz için önemli bir pazar, bu pazarda kalıcı olmak zorundayız”
YEREL HABERLER Altunkaya Irak heyetinde yer aldı Irak’la ticari ...
Böbrek nakli sonrası ikiz bebek mutluluğu SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kadavradan böbrek nakli olan hasta ikiz bebek dünyaya getirdi Böbrek Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yüksel: “Böbrek naklini, hastaları odaya kapatıp sadece diyalizden kurtarmak için değil, normal hayatlarına devam etmeleri için yapıyoruz” İkiz bebek annesi Rabia Öztürk: “Böbreklerimizle başka canlar hayat bulurken, toprak olmasına izin vermeyelim”
YEREL HABERLER Böbrek nakli sonrası ikiz bebek mutluluğu SANKO ...
Büyükşehir’den yapay zeka Konulu konferans
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yapay zeka Konulu konferans
Tek tek nakşettikleri terlikleri tüm dünyaya ihraç edecekler
YEREL HABERLER Tek tek nakşettikleri terlikleri tüm dünyaya ihraç ...
İnşaattan düşen işçi rekor tazminat kazandı İş yeri sahibinin mal varlığını akrabalarına devretmesi nedeniyle 5 yıldır tazminatını alabilmek için mücadele ediyor
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi rekor tazminat kazandı İş yeri ...
Recep Niyaz’ın acı günü Recep Niyaz'ın eşi, yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle karnındaki bebeğini kaybetti
YEREL HABERLER Recep Niyaz’ın acı günü Recep Niyaz'ın eşi, ...
Halı tasarımında yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
YEREL HABERLER Halı tasarımında yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Başkan Fadıloğlu, kuzey-güney alternatif yolu inceledi
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, kuzey-güney alternatif yolu ...
Milletvekili Kirazoğlu asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Milletvekili Kirazoğlu asfalt çalışmalarını inceledi
Gaziantep'e 14 bin konut müjdesi Evi olmayanlar uygun koşulda ev sahibi olacak
YEREL HABERLER Gaziantep'e 14 bin konut müjdesi Evi olmayanlar uygun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.