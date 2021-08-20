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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

İHA

Direksiyon başında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Gaziantep'te, direksiyon başında kalp krizi geçiren 55 yaşındaki adam, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçla kaldırıma çıkarak durabildi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti.
Olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi Beykent kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden de kalp rahatsızlığı olan Memik Yiğit, sabah saatlerinde kırsal Karacaören Mahallesi'ndeki evinden Gaziantep kent merkezinde bulunan bir hastaneye kontrole gitmek için 27 L 4613 plakalı aracıyla yola çıktı. Gaziantep kent girişindeki Beykent kavşağı yakınlarında fenalaşan Memik Yiğit, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki kaldırıma çıkarak durabildi. Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Kazada yara almadı, kalp krizinden hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonrası yara almayan Memik Yiğit'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği için direksiyon hakimiyetini kaybettiği tespit edilen 55 yaşındaki Memik Yiğit, durumunun kötüleşmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Memik Yiğit'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Karacaören Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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