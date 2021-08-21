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Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı köpek yaralandı.

Kaza, Nurdağı-Kahramanmaraş karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yola çıkan köpeğe çarparak uzaklaştı. Durumu fark eden mahalleli, yaralı köpeği yoldan kaldırdı. İhbar üzerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri yaralı köpeği veterinere götürdü. Burada muayene edilen ve vücudunda kırıkları olduğu tespit edilen köpek tedavi edilmek üzere Gaziantep Hayvanat Bahçesi Hastanesi'ne götürüldü.

Polis köpeğe çarpan otomobili ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2021-08-21 14:29:57



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