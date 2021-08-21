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'Çingene Kız'ın replika parçaları Amerika'ya gönderildi

DHA

'Çingene Kız'ın replika parçaları Amerika'ya gönderildi


Mustafa KANLIAhmet KILIÇ/GAZİNATEP, (DHA)GAZİANTEP'teki 60 yıl önce kaçak kazılarda bulunarak yurt dışına kaçırıldıktan sonra yapılan girişimler sonucu kente getirilen 'Çingene Kız' mozaiğinin 12 parça replikası, ABD´nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'ne gönderildi.
Fırat Nehri kıyısında 1960'lı yıllarda bulunan Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazılarla ortaya çıkarıldıktan sonra yurt dışına kaçırılan 12 parça mozaik, Bowling Green Devlet Üniversitesi'nde cam panel içinde zemine döşenerek sergilenmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle mozaikler 2018 yılı Kasım ayında Gaziantep'e getirildi. Yapılan anlaşma kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi ekibi tarafından Fırat Nehri kıyısından toplanan ve dönemini yansıtan taşlarla moziklerin orijinaline yakın replikaları üretildi. Replikalar, sandıklara yerleştirildi. Kamyona yüklenen parçalar, törenle Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilenmesi için ABD7ye gönderildi. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi bahçesinde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak ve görevliler katıldı.
'ORJİNALİNE UYGUN ŞEKİLDE YAPILDI'
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, orijinale yakın şekilde 2 yılda yapılan replikaları gönderdiklerini belirtti. Verilen sözü yerine getirdiklerini ifade eden Fatma Şahin, "Zeugma demek Roma dönemi demektir. Çingene kızı bizim milletimizin Mono Lisa'sıdır. Bu eserlerimiz yalnızdı. 60 yıllık hasretle ailesine kavuşmayı bekliyordu. Biz bu eserleri Amerika´nın Ohio eyaletinde bulunan Bowling Green üniversitesinde olduğunu gördük. Bakanlığımız aracılığıyla hemen eserlerimizi talep ettik. Daha önceki üniversite yönetimi bu talebimizi kabul etmedi. Üniversite rektörlüğü ve yönetimi değişince biz bu talebimizi yeniledik. Üniversite yönetimine siz özel koleksiyoncu değilsiniz, siz üniversitesiniz ve örnek olmalısınız dedik. Bu medeniyette doğan eserleri yeniden kavuşturulmasına bize fırsat vermelisiniz dedik. Üniversite ile yaptığımız protokol ile bu 12 parçanın Çingene Kızı'nın ailesinin buraya gelmesinde Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ailesine kavuşturuldu. Bizim de onlara verdiğimiz çok önemli söz vardı. Bu eserlerin replikasını yapıp buradaki Fırat Nehri'nin taşlarından mozaik ustalarımız aracılığıyla orijinaline uygun bir şekilde 2 yılda yapıldı. Orijinalini aratmayacak bu eserleri verdiğimiz söz üzerine bugün Amerika´ya Bowling Green Üniversitesi´ne gönderiyoruz" dedi.
'HER ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILIYOR'
Gaziantep'te bulunan eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Vali Davut Gül ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Kültür Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda eserlerimiz Türkiye'ye getirildi. Gaziantep'teki her eser gün yüzüne çıkartılıyor. Karkamış Antik Kentimizi büyükşehir belediyemizle beraber karşılama alanı yapıp üzerini kapatıyoruz. Karkamış'ta müze yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Zeugma Mozaik Müzesi'nde çok güzel karşılama alanı yapıldı. Zeugma'ya daha kolay ulaşılması için 8 kilometrelik kültür ve turizm yolu planlamasına başlandı. Fırat Nehri´nin incisi Rumkale'nin restorasyonu tamamlanmasıyla ilgili olan kalan kısım bu sene ihaleye çıkartıldı. Çok güzel şekilde ortaya çıkan eserlerin eksik kalan kısımları tamamlanacak. Bu çalışmalar tamamlandığında Rumkale'den Karkamış'a kadar kültür vadisi ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ
2021-08-21 14:47:59

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