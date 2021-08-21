Fadıloğlu, Batıkent’teki otoparkı inceledi Fadıloğlu: “Bölgede otopark ihtiyacımız vardı” Şehitkamil’den Batıkent’e 75 araç kapasiteli otopark projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fadıloğlu, Batıkent’teki otoparkı inceledi Fadıloğlu: “Bölgede otopark ihtiyacımız vardı” Şehitkamil’den Batıkent’e 75 araç kapasiteli otopark projesi

İHA

Fadıloğlu, Batıkent’teki otoparkı inceledi Fadıloğlu: “Bölgede otopark ihtiyacımız vardı” Şehitkamil’den Batıkent’e 75 araç kapasiteli otopark projesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Batıkent Mahallesi sınırları içerisinde yapımı devam eden otopark alanını inceledi. Yapılan otoparkın bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Başkan Fadıloğlu, “Buranın hem ön tarafı hem de arka tarafı ticari alan. Diğer tarafta da yine iki alanda ticari yerler var. Buradaki ticareti rahatlatabilmek adına bu bölgede otopark ihtiyacımız vardı” dedi.
İlçe genelinde estetik düzeyi ve kullanıcı konforu yüksek otopark sayısına her geçen gün bir yenisini ekleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Batıkent Mahallesi’nde yürütülen otopark çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgede bulunan araç sayısı ve devinim göz önünde bulundurularak yapılan planlama neticesinde başlatılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çalışmanın, yaşam alanı kalitesini arttıracak bir çalışma olduğunu vurguladı. Otoparkın toplam 3 bin 437 metrekare alan üzerine yapıldığını kaydeden Başkan Fadıloğlu, alan içerisinde toplam 75 araçlık otopark alanı bulunacağı bilgisini verdi. Çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, önümüzdeki günlerde otoparkın halkın kullanımına sunulacağını kaydetti.
“Planlanması ve imalatı ekip arkadaşlarımız tarafından yapıldı”
Otopark alanları dışına yapılan parkların trafik akımını zorlaştırdığını ve yol kapasitesinin azaldığını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Batıkent Mahallesi’nde, Adnan İnanıcı Bulvarı ile Kürşat Tüzmen Bulvarı arasında kalan bölgede Nazım Gökçek Parkımız var. Üst kısımda ise yıllardır uygulama planı olan bir alanımız vardı. Çok şükür arkadaşlarımızın çalışması neticesinde bu alanın da uygulaması bitirildi. Biz özellikle göreve geldiğimiz andan itibaren uygulama problemi olan, özellikle şehir merkezindeki yerleri çözmek için uğraşıyoruz. Burası da son kalanlardan bir tanesiydi. Sağ olsun vatandaşlarımızın da desteğiyle buranın da uygulaması yapılınca, bu alan komple belediyeye terk edildi. Buranın hem ön tarafı hem de arka tarafı ticari alan. Diğer tarafta da yine iki alanda ticari yerler var. Buradaki ticareti rahatlatabilmek adına bu bölgede otopark ihtiyacımız vardı. Tabi aşağıda Anneler Parkımız, Koru Parkımız var. Bu bölgede de otopark düzenlemesi yaptık. Alanı yeşillendirdik. Oturma, dinlenme alanları da oluşturduk. Tamamen planlanması ve imalatı da belediye çalışanlarımız, ekip arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Ben ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Batıkent Mahallemizin sakinlerine de hayırlı olmasını diliyorum. Bu şekilde de halen takip ettiğimiz noktalar var. Sıkıntılı olan bölgeleri çözüp, fonksiyonuna uygun şekildeki uygulamalarıyla milletimizin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep Şahinbey’de gençlere büyük destek
YEREL HABERLER Gaziantep Şahinbey’de gençlere büyük destek
'Çingene Kız'ın replika parçaları Amerika'ya gönderildi
YEREL HABERLER 'Çingene Kız'ın replika parçaları Amerika'ya ...
Otomobilin çarptığı köpek yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı köpek yaralandı
"Çingene Kızı" replikaları ABD için yola çıktı Parçaları 58 yıl sonra Gaziantep'e getirilen Çingene Kızı mozaiğinin replikaları ABD için hazırlandı Hazırlanan replika mozaikler, ABD'ye gitmek için yola çıktı
YEREL HABERLER "Çingene Kızı" replikaları ABD için yola ...
Emre Kocadağ: Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler yapabiliriz
YEREL HABERLER Emre Kocadağ: Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler ...
Emre Kocadağ: Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler yapabiliriz
YEREL HABERLER Emre Kocadağ: Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler ...
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan Gedson ve transfer açıklaması Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: "1-2 transfer noktasında çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan Gedson ve ...
Beşiktaş, Gaziantep'e geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş, Gaziantep'e geldi
Beşiktaş kafilesi, Gaziantep'te
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi, Gaziantep'te
Op. Dr. Elçin Aydın Medıcal Park Gaziantep Hastanesi’nde
YEREL HABERLER Op. Dr. Elçin Aydın Medıcal Park Gaziantep ...
Vaka sayılarının 20 günde 2 kat arttığı Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk
YEREL HABERLER Vaka sayılarının 20 günde 2 kat arttığı Gaziantep'te, ...
GSO’nun ihracat destek ofisi iyi uygulama örnekleri arasında yer aldı
YEREL HABERLER GSO’nun ihracat destek ofisi iyi uygulama örnekleri ...
Gaziantep'te aşure dağıtımı başladı Gaziantep'te 25 bin kişiye aşure ikram edilecek
YEREL HABERLER Gaziantep'te aşure dağıtımı başladı Gaziantep'te 25 ...
Gaziantep'te yazlık sinema heyacı devam ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te yazlık sinema heyacı devam ediyor
GKV’de "Drama Ve Etkili İletişim" semineri
YEREL HABERLER GKV’de "Drama Ve Etkili İletişim" semineri
Levent Özkurt GGC’ye aday olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Levent Özkurt GGC’ye aday olduğunu açıkladı
Sıvı tüketiminin önemi SANKO Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mumcu: “Susamayı beklemeyin. Gün boyunca sıvı takviyesi yapmak sıvı kaybının önüne geçecektir” “Günlük yeterli miktarda su tüketimi metabolizmayı hızlandırmaktadır”
YEREL HABERLER Sıvı tüketiminin önemi SANKO Üniversitesi Hastanesi ...
Şahinbey'de günde 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de günde 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor
Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı, hastanede öldü
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı, ...
Direksiyon başında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren adam hayatını ...
Engelsiz Yaşam Merkezi’nin elektrik ihtiyacını güneşten sağlayacak
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam Merkezi’nin elektrik ihtiyacını ...
GAÜN Fizik Mühendisliği dünyanın en iyileri listesinde
YEREL HABERLER GAÜN Fizik Mühendisliği dünyanın en iyileri ...
Iraklı hasta şiddetli ağrılarından Türkiye'de kurtuldu
YEREL HABERLER Iraklı hasta şiddetli ağrılarından Türkiye'de ...
Günay Güvenç: Beşiktaş benim için özel bir maç olacak
YEREL HABERLER Günay Güvenç: Beşiktaş benim için özel bir maç olacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.