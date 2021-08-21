Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

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Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.





Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Sakala'nın yerden sert vuruşu savunmadan sektikten sonra kaleci Günay'da kaldı.

14. dakikada Hamza Mendyl'nin yerden sert ve tehlikeli ortasında son anda araya giren savunma topu kornere çeldi.

21. dakikada Ghezzal'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutta top kaleci Günay'da kaldı.

23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kitsiou'nin uzaktan çektiği sert şut üstten auta çıktı.

31. dakikada N'Koudou'nun tehlikeli ortasında Gaziantep kalecisi Günay meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.





Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Kitsiou x, Papy Djilobodji xx, Ertuğrul Ersoy x, Alin Tosca xx, Hamza Mendyl x, Recep Niyaz xx, Jefferson x, Alexander Merkel x, Figueiredo x, Dicko x (Kenan Özer dk. 31 x)

Yedekler: Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Yusuf Türk, Ulaş Zengin, Halil İbrahim, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Torgeir Borven

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Domagoj Vida xx, Welinton x, N'Sakala x, Josef de Souza x, Atiba xx, Salih Uçan x, Ghezzal x, N'Koudou x, Kenan Karaman x

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Cyle Larin, Necip Uysal, Güven Yalçın, Alex Teixeira

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı Kartlar: Hamza Mendly, Alin Tosca (Gaziantep FK) N'Sakala, Vida (Beşiktaş)

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