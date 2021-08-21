En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP (DHA) Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Gaziantep FK Beşiktaş karşılaşmasında siyah beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı.

Müsabakanın 71'inci dakikasında topsuz alanda kendisini yere bırakan N'Sakala için oyun durduruldu. Beşiktaş'ın sağlık ekibi hızlı bir şekilde sahaya girerek oyuncuya müdahale etti. Saha içindeki müdahalenin tam olarak yeterli olmaması nedeniyle sahaya ambulans çağrılırken, 31 yaşındaki oyuncu ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep

2021-08-21 23:24:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.