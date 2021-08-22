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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Beşiktaş: 0-0

DHA

Gaziantep FK - Beşiktaş: 0-0


Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP (DHA)STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay, Mustafa Kürşad Filiz
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Djilobodji, Tosca, Jefferson, Ertuğrul Ersoy, Recep Niyaz (Dk. 76 Borven), Figueirido (Dk. 76 Doğan Erdoğan), Hamza Mendyl (Dk. 76 Halil İbrahim Pehlivan), Merkel (Dk. 61 Furkan Soyalp), Kitsiou, Dicko (Dk. 32 Kenan Özer)
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu Rosier, Josef De Souza, N'Koudou (Dk. 46 Larin), Salih Uçan, Atiba (Dk. 68 Teixeira), Ghezzal (Dk. 68 Gökhan Töre), N'Sakala (Dk. 76 Rıdvan Yılmaz), Welinton, Vida, Kenan Karaman (Dk. 68 Batshuayi)
SARI KARTLAR: Mendyl, Tosca (Gaziantep FK) N'Sakala, Vida (Beşiktaş)Süper Lig'in 2'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.19´uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Mendyl, rakiplerini çalımlayarak topu ceza sahasına gönderdi. Topu rakip futbolcular kornere çeldi.
22´nci dakikada Kenan Karaman´ın pasıyla ceza alanı dışında buluşan Ghezzal´ın sert vuruşu kaleci Günay´da kaldı.
24´üncü dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Figueirido'nun ceza sahası önünden vuruşunda savunma oyuncularından dönen topa Jefferson bir kez daha sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
47´nci dakikada N'Sakala´nın pasında topla buluşan Larin'in ceza alanı çizgisi üzerinden yaptığı vuruş kaleci Günay´da kaldı.
50´nci dakikada Ghezzal´ın pasıyla ceza alanında buluşan Larin´in vuruşu kalecide kaldı.
55´inci dakikada Rosier´in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği top, ceza çizgisi önünde Larin dokunamayınca taca çıktı.
65´inci dakikada Mendyl´in sol kanattan pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Furkan Soyalp´in vuruşunda topu kaleci Ersin kontrol etti.
71´inci dakikada orta saha çizgisi yakınlarında Beşiktaşlı oyuncu N'Sakala topsuz alanda kendisini yere bıraktı. N'Sakala, daha sonra sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.
88´inci dakikada sağ kanattan Furkan Soyalp´in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde iyi yükselen Doğan Erdoğan´ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
90´ıncı dakikada Kitsou´nun ceza alanına gönderdiği topta Jefferson´un vuruşu yandan auta gitti.
90´ıncı dakikada Kenan Özer´in pasıyla ceza alanında buluşan Furkan Soyalp´ın vuruşunu kaleci çeldi.
Müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-08-22 00:05:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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