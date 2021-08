Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından

Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP, (DHA) Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında iyi oynamadıklarını ve birer puanın iki takım için adaletli olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. İlk olarak N'Sakala´ya geçmiş olsun dileklerini ileten Yalçın, N'Sakala´nın yaşadığı talihsiz olayı sahalarda görmek istemediklerini belirterek, "Şu an oyuncumuz hastanede ve herhangi bir sorunu, sıkıntısı yok. Çok geçmiş olsun. Hiçbir takımda, hiçbir oyuncu böyle sorun yaşamaz umarım. Bizler, oyuncular, taraftarlar endişelendi sonunda insan hayatı her şeyden daha değerli" dedi.

"BERABERLİK ADALETLİ OLDU"

Karşılaşmada istenilen oyunu oynayamadıklarını anlatan Yalçın, "Gaziantep deplasmanları her sene problemli oluyor, geçen sene de kaybettik. Maç sonuna bakınca birer puan iyi. Beraberlik adaletli oldu. Sezon başında şu anda istediğimiz seviyede olmadığımız gerçek. Yeni katılan oyuncularla kurgu oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni oyuncuların hazırlık dönemi devam ediyor. Maksimum derecede sahada olmamız lazım. Şampiyonlar Ligi başlıyor. Oraya daha güçlü gitmemiz gerekiyor. Bu süre zarfında hazırlık dönemini iyi geçirelim" diye konuştu.

"OYUNSAL ANLAMDA ÇOK İYİ DEĞİLDİK"

Karşılaşmanın son bölümünde N'Sakala´nın hastaneye kaldırılması ile dağıldıklarını ancak bu bahaneye sığınmak istemediğini dile getiren Yalçın, "Oyunlar kötü olabilir, maç kaybedebiliriz. Oyuncuların bu hakları her zaman var. Ligin uzunluğuna bakınca bunu minimuma indirirsek bizim için iyi olur. Bugün en azından birer puanla ayrıldık, adaletli oldu. Oyunsal anlamda çok iyi değildik ama her geçen gün oyunu değiştireceğiz" şeklinde konuştu.

EROL BULUT: MAÇ SONUNA DOĞRU İKİ POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise Beşiktaş Kulübü ile N'Sakala´ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "N'Sakala bizi çok korkuttu ama iyi olduğu haberini alarak mutlu olduk" dedi.

Beşiktaş karşısında iyi oynadıklarını ve karşılaşmanın son bölümünde atamadıkları 2 gol ile galibiyeti kaçırdıklarını anlatan Erol Bulut, "İkinci yarı daha baskılı olmaya çalıştık. Nitekim maç sonuna doğru iki pozisyonu değerlendiremedik. Bu pozisyonları değerlendirebilsek maçtan 3 puanla ayrılacaktık. Ama olmadı, iyi mücadele eden oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. Bulut, ilerleyen süreçte yeni transferler ile daha iyi bir Gaziantep FK izletmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

