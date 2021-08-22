Beşiktaşlı yöneticilerden N'sakala´ya ziyaret

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GAZİANTEP (DHA) Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'ya siyah beyazlı kulübün yöneticileri Emre Kocadağ, Hakan Daltaban ve Adnan Demir geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Daltaban ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Adnan Demir, Futbol A Takımımızın Süper Lig´in ikinci haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta rahatsızlanan futbolcumuz Fabrice Nsakala´yı gözlem altında tutulduğu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular" ifadeleriner yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep

2021-08-22 01:00:06



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