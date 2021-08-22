İlkokul öğrencileri tanışma kokteylinde buluştu

Gaziante Kolej Vakfı Özel Okullarında 20212022 eğitim öğretim yılının ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen tanışma etkinliğinde okullu olmanın sevincini yaşayan çocuklar, bir birleri ve öğretmenleriyle tanışırken gün boyu gönüllerince eğlendiler.

20212022 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala GKV Özel Okullarında da hazırlıklar tamamlanarak yeni eğitim öğretim yılına yönelik etkinlikler arttırıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda 20212022 eğitim öğretim yılında 1. sınıfa başlayacak minik öğrenciler hem öğretmenleri hem de sınıf arkadaşlarıyla tanışmalarını ve birlikte iyi vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla tanışma kokteyli düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler öğretmenleriyle tanışmanın ardından küçük gruplar halinde robotik kodlama, akıl oyunları, beden eğitimi, görsel sanatlar, yoga, müzik , İngilizce drama, modern dans istasyonlarında eğitsel oyunlarla keyifli zaman geçirdiler. Türkiye’nin diğer kurumları gibi GKV Özel Okullarında da öğrenci ve öğretmenlerin kesintisiz olarak yüz yüze eğitime başlamak için büyük bir heyecan içerisinde olduğunu ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki 20212022 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının fiziksel olarak tamamlandığını, öğretmen ve diğer çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimlerin devam ettiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kurallara uygun olarak etkinliklerin sündüğünü ifade etti. GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan’da bu yıl birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik düzenlenen tanışma kokteylinin başarılı geçtiğini, covid19 kuralları çerçevesinde alınan önlemlerle öğrencilerin öğretmen, idareci ve arkadaşlarıyla tanışarak birlikte ilk kez bir birinden farklı etkinliğe imza attığını ifade etti.

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