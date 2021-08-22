Öğretmenlere "Stem Eğitimi-Proje Tabanlı Öğretim" semineri

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Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmen ve idarecilerine yönelik olarak düzenlenen “Stem EğitimiProje Tabanlı Öğretim” konulu söyleşide Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Başaran’ı ağırladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 20212022 eğitimöğretim yılı 1. Dönem Eğitim Planı açılış töreni Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Sayın İsmet Tiryaki, Okul Müdürleri, Bölüm Başkanı ve Öğretmenlerinin katılımları ile pandemi önlemleri dikkate alınarak gerçekleştirildi. 1727 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan eğitim planının ilk gününde konuşmacı olarak Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Başaran yer aldı. Başaran “Stem EğitimiProje Tabanlı Öğretim” konulu seminerle öğretmenlerle buluştu. Konuyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından katılımları ve katkılarından dolayı GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından GAÜN Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Başaran’a günün anısına bir teşekkür çiçeği takdim edildi.

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