Gaziantep'te iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nizip Gaziantep arasında D400 karayolu Türkyurdu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S. idaresindeki 46 AR 342 plakalı Ford marka otomobil, aynı istikamette kavşağa dönüş alan I.P. idaresindeki 27 U 2151 plakalı Ford marka hafif ticari araca arkada çarptı. Kazada, araçlarda bulunan, İ.P., İ.P., N.K. ve L.Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgi inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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