Tarım işçilerinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'te çoğu kadın 12 tarım işçisinin, hareket halindeki kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu tedirgin etti.

İslahiye ilçesi İdilli Mahallesi yakınlarında hareket halindeki kamyonetin kasasındaki 12 tarım işçisinin tehlikeli yolculuğu, görenleri tedirgin etti. Kamyonette yolculuk yapan tarım işçilerinin düşmemek için kasanın demirlerine tutunması dikkat çekti. Kamyonet sürücüsü ise diğer sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden ilerleyip, bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-08-22 15:51:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.