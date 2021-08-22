Fabrice N'Sakala hastaneden taburcu oldu



Ahmet KILIÇ / GAZİANTEP, (DHA) Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK ile oynanan ve 0-0 biten karşılaşmanın 71´inci dakikasında hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı futbolcu N´Skala, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Hastanede tetkikleri yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen N´Skala gece müşahede altında tutuldu. Hastaneden taburcu edilen N'Sakala'nın İstanbul'a götürülüp kulüp doktorları gözetiminde tedavisine devam edeceği ifade edildi.

Hastane çıkışında, maç sırasında fenalaştığını ve nefes alamadığını belirten N'Sakala, ''Dün akşam sahada topa yönelirken yere düştüm. Hastaneye kaldırıldım. Şu an çok iyiyim. Buradan arkadaşlarıma, taraftarlarıma ve bana mesajda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hastaneden çıkartılışı

N'Sakala ile röp

Genel ve detaylarDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-08-22 19:03:31



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