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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özgün tedavi yöntemiyle engelleri aşıyorlar

İHA

Özgün tedavi yöntemiyle engelleri aşıyorlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “Sosyal Belediyecilik” kapsamında devreye alınan Engelsiz Yaşam Merkezi’yle özel bireylerin yaşamlarına dokunuluyor hem aile fertleri hem de merkezin üyeleri, uzman doktorların ve eğitmenlerin eşliğinde sosyal entegrasyonun daha rahat ulaşıldığı bir yaşam formuna "merhaba" diyor.
Şahinbey ilçesinde Burç Ormanı yanında tahsis edilen arsa üzerinde 13 bin 800 metrekare kapalı, 18 bin 640 metrekare de açık alanda 3 yıldır hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi, sosyal entegrasyon konusunda zorluk yaşayan özel bireylerin, gözü, kulağı, eli, ayağı oluyor. Görme, işitme, zihinsel, dil ve konuşma güçlüğü, yaygın gelişimsel ve bedensel engelli olmak üzere 7 alanda engellilere yönelik faaliyetlerin gerçekleştiği merkezde, aynı zamanda engellileri sosyal alanlarda zengin kılacak, özgüven sahibi yapacak ve rehabilite edecek spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, karanlık oda, fitness salonu, uzay, elektro ve egzersiz terapiyle hidroterapi havuzu gibi aktiviteler yapılıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi kapasitesiyle Türkiye’de bir ilk, Avrupa’da Amsterdam’dan sonra ikinci konumda yer alıyor. Temel eğitici programlarla çocukları geliştirmenin yanı sıra sosyal aktivitelerle güçlendirilen eğitimlerle de çocuklarda daha kalıcı etkiler bırakılıyor. Özgün ve farkındalık oluşturan bu tedavi yönüyle üyelerin kısa sürede başarı hikayeleri yazdığı merkez, ‘özgüven’ tanımını da bünyesinde barındırırken çocuklar, toplumsal yaşamda daha sağlıklı ve kalıcı bir şekilde var olabiliyor.
Masa başı eğitimin dışında organize edilen uygulamalı tedavi süreciyle birlikte de çocuklardan iyi geri dönüşümlerin alındığı, aile fertlerinin değerlendirmeleriyle gün yüzüne çıkarken merkez, tüm temel fonksiyonlarıyla Türkiye’nin bu alanda göz bebeği konumuna erişiyor.
Müzik ve resim gibi sosyal atölyelerin diğer rehabilitasyon merkezlerinde bulunmaması özelliğiyle de farkını bir kez daha ortaya koyan Engelsiz Yaşam Merkezi, bunun yanında Gaziantep’in özgün tatlarının, dizayn edilen modern mutfak ortamlarında pratik edilmesiyle yeni şef adayları yetiştirmenin yolunu açıyor.
Ücretsiz şekilde engellilerin yer alabileceği merkezde eş zamanlı olarak bini aşkın üyeye hizmet verilebiliyor. Toplumsal fayda gözetilerek yol haritasının belirlendiği bu çatı altında rehabilitasyon merkezlerine uzak alanlarda ikamet eden ya da daha dezavantajlı bölgelerde yaşayan insanlara hitap etmek amaçlanıyor.
Pandemi sürecinde de merkezi yönetimce alınan ortak kararla öğrencileriyle olan bağını koparmayan merkez, Türkiye’de bir ilke imza atarak ara verdiği eğitimlere uzaktan devam etmeye başlamış, konuşma, işitme, zihinsel, bedensel, görme engelli, özel öğrenme güçlüğü çeken ve yaygın gelişimsel bozukluk gibi 7 engelli gruba yönelik 14 bin 400 seans eğitimi vererek faaliyetlerini sürdürmüştü. Uzman kadrosuyla eğitimlerine yeniden başlayan Engelsiz Yaşam Merkezi, bina içerisinde yaptığı düzenlemeler ve yeniliklerle virüse karşı tedbirlerini sürdürürken tüm kurum ve servis araçları hijyen kuralları çerçevesinde temizlenip dezenfekte edilirken, her sınıfta tek öğretmen uygulaması ile sınıf içi sirkülasyona son verildi. Var olan temizlik aralıkları sıklaştırıldı. Klima filtreleri dahil bütün havalandırma sistemi sürekli kontrol altına alınırken, gruplarla yapılan eğitimlerde ise sosyal mesafe kurallarına uyularak yeniden düzenlendi ve sayı kısıtlaması getirildi. Hem veliler hem eğitim görenler, hem de eğiticilerin sürekli ateş ölçümleri yapılarak kontrol sağlandı. Öte yandan spor salonlarında oluşan yoğun talebi karşılamak ve sosyal mesafenin sağlanabilmesi için kurum bünyesinde 3 ayrı sınıf daha düzenlenerek ekstra salonlarda spor ve fitness salonu oluşturuldu. Ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde her eğitim bloğunda “açık tenefüs alanı” sistemine geçilerek temiz havada çocukların teneffüslerini gerçekleştirmesi sağlandı. Nöbet sisteminde öğretmen sayısı arttırılarak kurum içerindeki serbest gezintilere son verildi.

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