Afetzedelere 1 milyon TL bağış

Gülsan Holding, Batı Karadeniz’de sel afetinin neden olduğu zararların giderilmesi ve afetzede durumundaki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyaya 1 milyon TL bağış yaparak destek verdi.

Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi bütün Türkiye’yi yasa boğarken yaraların acilen sarılması yönünde birçok kurum ve kuruluş gibi Gülsan Holding’de AFAT tarafından açılan yardım kampanyasına destek olmaya karar vererek, Gaziantep Valiliği kanalıyla 1milyon Türk Lirası bağışta bulundu. Ülkemizi yasa boğan felaketlerde mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine destek vermenin önemli bir insanlık ve vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu “Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından Batı Karadeniz Bölgesinde ki sel ve heyelan sonucu binlerce vatandaşımız büyük mağduriyetler yaşamıştır. Bizler de vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin bir nebzede olsun giderilmesine katkı sağlamak için Gülsan Holding olarak Gaziantep Valiliği kanalıyla bir milyon Türk lirası bağış yapma kararı aldık. Ülkemizin zor günlerinde milletçe kenetlenmek, yaraların sarılmasına katkı sağlamak ve bu tür felaketlerin yaşanmaması için gerekli her türlü desteği vermek hepimizin ortak sorumluluğu ve vatandaşlık görevidir. Bir kez daha ülkemize ve milletimize geçmiş olsun” dedi.

Gülsan Holding Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınları sonrasında da 30 bin fidan bağışlayarak ormanların yeniden yeşermesine katkı sunmuştu.

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