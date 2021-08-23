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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nöroşirürji Uzmanı Karaörs, Medical Park Gaziantep’te

İHA

Nöroşirürji Uzmanı Karaörs, Medical Park Gaziantep’te

Sağlık alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla adından söz ettiren Medical Park Gaziantep Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Nöroşirürji Uzmanı Op. Dr. Hilmi R. Karaörs, Medical Park Gaziantep’te hasta kabulüne başladı.
Teknik alt yapısı, tıbbi donanımı, uzman sağlık profesyonelleri ile ilgili çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen Medical Park Gaziantep Hastanesi, beyin ve sinir cerrahisi alanında da yatırımlarına devam ediyor. Nöroşirurji Uzmanı Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hilmi R. Karaörs, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
Nöroşirürji Uzmanı Op. Dr. Hilmi R. Karaörs
2009 yılında Mersin Üniversitesi’nde Tıp eğitimini tamamlayan Nöroşirürji Uzmanı Op. Dr. Hilmi R. Karaörs, 2018 yılında Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini başarıyla yerine getirdi. Türkiye’nin birçok yerinde görev yapan Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Karaörs ilk olarak 2009 ile 2010 yıllarında mecburi hizmet görevini Kadışehri/Yozgat Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirdi. Sonrasında 20102012 Adana Kızılay Kan Merkezi’nde çalıştı. 2018 ve 2021 yılları arasında ise Kızıltepe / Mardin Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi’nde mecburi hizmetini uzman hekim olarak yerine getirdi. Uluslararası ve ulusal yayımlanan bir çok makalesi mevcuttur. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Karaörs’ün ilgi alanları ise, Beyin tümörü Omurga cerrahisi, Kafa travmaları, Bel fıtığı, Boyun fıtığı, Beyin kanaması olarak sıralanmaktadır.

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