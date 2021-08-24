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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 3 lezzetin daha coğrafi işareti alındı

İHA

Gaziantep'te 3 lezzetin daha coğrafi işareti alındı

Gazi şehrin coğrafi işaretlemede ki başarısı 3 lezzetin daha tescili alınması ile perçinlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ile “Antep Şekerli Peynir Böreği”, “Antep Sebzeli Peynir Böreği”, “Antep Mumbar Dolması” nın coğrafi işareti alındı.
Gastronomi kenti Gaziantep, lezzetlerini tescilleyerek bu alandaki liderliğini sürdürüyor. Şehrin kültürünün vazgeçilmezi olan lezzetlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 3 yemeğin daha coğrafi işaretini alarak Gaziantep’in coğrafi işaretlemede 67 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün sayısına ulaşmasına yardımcı oldu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından yapılan başvurular neticesinde “Antep Şekerli Peynir Böreği”, “Antep Sebzeli Peynir Böreği”, “Antep Mumbar Dolması” nın coğrafi işaret alarak tescillenmesi sağlandı. Böylelikle Gazi şehir bu alanda, Türkiye genelindeki liderliğini korudu.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan 16 Ağustos 2021 tarihli ve 107 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde ayrıca Gaziantep’te Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) tarafından başvurusu gerçekleştiren “Antep Cağırtlak Kebabı"nın coğrafi işaret tescili de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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