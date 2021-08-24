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"Arabasının alarmı öttü" diye 13 yaşındaki kızı kemerle dövdü 13 yaşındaki kızın kemerle dövülme anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı Kemerle şiddete uğrayan çocuk, olay anını anlattı

İHA

"Arabasının alarmı öttü" diye 13 yaşındaki kızı kemerle dövdü 13 yaşındaki kızın kemerle dövülme anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı Kemerle şiddete uğrayan çocuk, olay anını anlattı

Gaziantep’te bir şahıs, site içerisindeki aracının alarmının ötmesinden sorumlu tuttuğu 13 yaşındaki kız çocuğunu elindeki kemerle önce kovaladı, sonra da dövdü. O anlar ise apartmanın koridorundaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, anne ve kızı olayı anlatarak yetkililerden yardım istedi.
Olay, 14 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, site bahçesinde oyun oynayan çocuklardan birinin bir araca dokunması sonrası aracın alarmı öttü. Sesi duyan araç sahibi, evden çıkarak aracın yanında arkadaşları ile oturan 13 yaşındaki Damla Yılmaz’a yönelerek önce ‘neden yaptın’ diye tepki gösterdi, sonrasında ise kızın ‘ben yapmadım’ söylemlerine aldırış etmeden kızı kemerle kovalamaya başladı.

Araç sahibi, 13 yaşındaki kızı binanın koridorunda kemerle dövdü
Yaşanan olayın ardından çevredeki bir binanın içerisine koşan Damla Yılmaz, bu sefer de bina koridorlarında araç sahibi şahsın kemerli saldırılarına maruz kaldı. Şahsın, Damla’ya kemerle saldırma anları ise bina içerisindeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olayın ardından şahsın evine giden anne Filiz Yılmaz da şahıs ve ailesi tarafından geri püskürtülerek apartmandan dışarı çıkarıldı.

“Hiç acımadan kızımı kemerle dövmüş”
Yaşanan olayı anlatan ve günlerdir tedirgin olduklarını söyleyen anne Filiz Cerit, “Kızım şahsın arabasının yanında oynarken site sakinlerinden birine gelen bir misafirin çocuğu bu adamın arabasına değmiş ve arabanın alarmı çalmış. Alarm ötünce adam evinden çıkarak aracının yanına gelmiş ama diğer çocuklar kaçmış Kızım orada bulunuyordu. İhale kızımın üzerine kaldı. Adam kızım yaptı zannederek kızma önce küfretmiş sonra da kemerle saldırmış. Kızım bir binaya sığınmış ama orada da saldırmış. Benim kızım daha 13 yaşında. Gelip bana olayı anlatınca ben de olayda farklı bir durum mu var diye gidip sorayım dedim. Konuşmaya gittiğim esnada benim üzerime de yürüdüler” dedi.

“Görüntüleri izleyince içim sızladı, şok oldum”
Olay nedeniyle şok olduklarını, kamera görüntülerini izleyince daha da kötü olduğunu ifade eden anne Filiz Cerit, “Daha sonra görüntüleri gördüm ve görünce içim sızladı. Adam hiç acımadan benim kızıma kemerle saldırıyor, vuruyor. Ben çocuğumu öpmeye, vurmaya kıyamazken tanımadığım etmediğim bir adam böyle bir şey yapıyor. Bir de bu kadar öfkelenecek bir durum yok. Bir arabanın alarmı öttü diyerek bir çocuğa bu kadar saldırılmaz. Bu devirde baba evladına kıyamıyor, vurmuyor” ifadelerini kullandı.

“Kızımın psikolojisi bozuldu, hukuksal yollara başvurduk”
Şahıs hakkında şikayetçi olduklarını ve olay sonrası kızının psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını da aktaran anne, “Yaşanan olaya çok üzüldük. Bundan sonra hakkımızı hukuksal yollardan arayacağız. Benim kızımın başına gelen başka kimsenin başına gelmesin, kimse herhangi bir olayda sessiz kalınması diye hakkımızı arayacağız. Yaşanan olaydan sonra kızım psikolojik tedavi görmeye başladı. Geceleri korkuyla uyanıyor. Gündüz de aynı şekilde. Bu yüzden işe falan da gidemiyorum. Çünkü yanında olmam gerekiyor. Yetkililerin de bu konu üzerine düşmesini bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Beni önce kovaladı, sonra da yakalayıp kemerle dövdü”
Yaşadığı olayı anlatan 13 yaşındaki Damla Yılmaz ise “Ben arkadaşımla arabanın yan tarafında bankta oturuyordum. Bu sırada siteye gelen misafir çocuklar arabaya vurup kaçtı. O sırada adam da alarm ötünce arabanın yanına küfür ederek geldi. Yanımdaki kızlar da kaçınca suç benim üzerime kaldı. O sırada baktım bana vuracak, ben de kaçtım ve bir binaya girerek yangın merdivenine yöneldim. Daha fazla gidemedim ve adam gelip beni yakaladı ve darp etmeye başladı beni. Sonra da küfür ederek kemerle vurdu ve tekme filan da attı. Sonra bir tane başka bir adam gelip yardım etti bana ve ben de kaçıp eve geldim. Olay sonrası vücudumda izler oldu, boğazım şişti. Sonra eve geldim ve anneme olayı anlattım. Annem de belki ben bir şey yapmışımdır anlatmamışımdır diye onların evine gitti. Annemle oraya gittiğimizde yine üstümüze saldırmaya başladılar ve bizi binadan attılar. Yetkililerden yardım istiyorum. Bu konu üzerinde dururlarsa iyi olur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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