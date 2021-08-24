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Kadınlara idrar uyarısı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ulusoy:

İHA

Kadınlara idrar uyarısı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ulusoy:

Özel Hatem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ulusoy, kadınlarda idrar kaçırma probleminin tedavisi mümkün olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ulusoy kadınlarda yaşanan idrar kaçırma hastalığının nedenlerinden ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler verdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ulusoy, “ İdrar kaçırma kontrol edilemeyen istemsiz idrar tutamama halidir. İleri yaşlarda daha sık görülür. Kişinin sosyal yaşamını ve psikolojisini etkiler. İdrar kaçırma çeşitleri arasında stres inkontinans, urge inkontinans ve mix tip inkontinans bulunuyor. Stres inkontinans; gülme, hapşırma, öksürme ve ağır eşya kaldırma gibi karın içi basıncı artıran hareketlerde oluşan idrar kaçırmadır. Urge inkontinans; aniden sıkışma ve yetişememe şeklinde olan idrar kaçırmadır. Mix tip inkontinans ise her iki idrar kaçırmanın da olduğu durumdur” dedi.

İdrar kaçırma nedenleri
İdrar kaçırmaya neden olan etkenlerden bahseden Ulusoy, “İdrar kaçırmaya obezite, ilerleyen yaş, mesane sarkması, genetik, kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu, vajinal enfeksiyonlar, idrar yollarında veya böbrekte taş, diyabet, ilaçlar, sinir sistemi hastalıkları, vajina ve mesane arasında oluşan fistüller ve zor doğumlar gibi nedenler oluyor. İdrar kaçırma teşhisinde öncelikle hastadan detaylı bir öykü gerekli görülürse işeme günlüğü alınır. Hastanın idrar kaçırmaya yönelik detaylı muayenesi yapılır. İdrar tahlili ve idrar kültürü başta olmak üzere tahlilleri istenir. Sonuçlara ve hastanın hikayesine göre ürodinami önerilir” ifadelerini kullandı.

İdrar kaçırma tedavisi
Tedavi şekillerinin idrar kaçırmanın tipine göre değiştiğini ifade eden Özel Hatem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ulusoy, “Öncelikle hastada obezite varsa uygun diyet düzenlenerek zayıflaması sağlanır. Yapılan değerlendirmede sebepler arasında kontrol edilebilir yaşam tarzı değişikliği ile engellenebilir durumlar varsa bu konularda hastaya bilgi verilir ve düzenlemeler yapılır. Urge inkontinansın en sık sebebi idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Dolayısıyla tedavi bitiminde hasta ile tekrar görüşme yapılır ve tetkikleri istenir. Mesane disfonksiyonu dediğimiz mesane ile üretra arasındaki uygunsuz çalışmadan kaynaklandığı düşünülüyorsa medikal tedavi yapılabilir. Medikal tedavide çok sayıda ilaç vardır. Stres inkontinas tipinde idrar kaçırma varsa tedavi son yıllarda bu konuda önerilen medikal tedavi yöntemleri olsa da cerrahidir. Bu tip idrar kaçırmada sebep çoğunlukla anatomik bozulma yani mesane boynunda gevşeme ve sarkmadır. İdrar kaçırma şikayeti olan hastalarda her şeyden önce önemli olan hekime başvurudur. Yapılan değerlendirme ve uygun tedavi yöntemleri ile idrar kaçırmadan hastalarımız kurtulabilirler” diye konuştu.

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