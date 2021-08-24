Kamyonet kasasından düşen genç, yaşama tutunamadı

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen Abdulhamit Gür (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Yerliburun Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre; Ö.G., (52) yönetimindeki 27 SB 747 plakalı kamyonet, tarladan döndüğü sırada, kasasında yolculuk eden Abdulhamit Gür, dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Gür´ü olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Abdulhamit Gür, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası jandarma ekipleri kamyonet sürücüsü Ö.G.´yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-08-24 13:33:48
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