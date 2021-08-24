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Erol Bulut: Malatya´ya kazanmak için gideceğiz

DHA

Erol Bulut: Malatya´ya kazanmak için gideceğiz


Kadir GÜNEŞ AHMET ATMACA / GAZİANTEP,(DHA)Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getirerek, "Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kazanmak için Malatya'ya gideceğiz. Üç puanı alıp evimize dönmeyi istiyoruz" dedi.
Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi. Teknik direktör Erol Bulut, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ KARŞISINDAKİ OYUNDAN MEMNUNUM"
Beşiktaş karşısında 3 puanı kıl payı kaçırdıklarını belirten Erol Bulut, "Maçın geneline bakıldığında takımın oynadığı oyundan memnun olduğunu aktaran Bulut, "Maçın geneline bakıldığı zaman oynanan oyundan memnunum. Sonlara doğru net pozisyonlara girdik. Maçın ilk yarı ve ikinci yarısında bir iki pozisyon oldu. Ancak baktığımızda yüzde yüz pozisyonlar bizim tarafımızda oldu. Maçın geneline baktığımızda memnun olduğumu söyleyebilirim. Yeterli mi tabi ki de değil. Hücum anlamında kendimizi geliştirmemiz, detaylar üzerinde çalışmamız gerekiyor. Defans anlamında iyi işler yaptık yine orada da küçük dokunuşlar yapacağız. Daha sıkı çalışarak önümüzdeki dönemde seviyemizi daha da arttırmış olacağız. Kamp döneminde bireysel hatalardan dolayı yediğimiz goller oldu. Her şey bugünden yarına olmuyor. Bu hafta Beşiktaş maçında iyi bir performans sergiledik. Önümüzdeki hafta daha iyi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
"KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ"
Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın seyir açısından güzel bir maç olacağını belirten Erol Bulut, "Kazanmak için Malatya'ya gideceğiz. Üç puanı alıp evimize dönmeyi istiyoruz. Rakibimiz, Göztepe maçını 1-0 kazandı. Onlar da 5-3-2 sistemi ile oynuyorlar. Maxim, Malatya maçından sonra bir sıkıntısı olmazsa antrenmanlara katılabilecek. Sağlık sıkıntısı çıkmaz ise milli maç arasından sonra Antalyaspor maçında bizimle birlikte olabilecek" şeklinde konuştu.
"KANA BIYIK'IN KİLO SORUNU VAR"
Erol Bulut, Kana Bıyık'ın dizindeki ağrının devam ettiğini belirterek, oyuncunun aynı zamanda kilo sorunu da olduğunu ifade etti. Bulut, "Sabahları tedavi oluyor. Akşamları çalışıyor. Günde çift antrenman yapması gerekiyor. Çok eksiği var. Kilo sorunu da var. Fazla kilolarla kamptan geri dönmüştü. Bir futbolcunun geri dönmemesi gereken kilolarla dönmüştü. Onu da bir nebze düzelttik. Sahalarda olmak istiyorsa daha fazla çalışıp kilolarından kurtulup dönmesi gerekiyor. İzinsiz bir şekilde Fransa'ya gittiği için bir yaptırımı olacak" ifadelerini kullandı.
Takıma birkaç futbolcunun daha katılacağını ifade eden tecrübeli teknik adam, kırmızı-siyahlı yönetimin transfer konusunda büyük çaba gösterdiğini söyledi. Bulut, takım olarak hedeflerinin belli olduğunu, gelecek oyuncularla birlikte de bu hedefler doğrultusunda çalışacaklarını sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Erol Bulut'un açıklamaları
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-08-24 20:19:14

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