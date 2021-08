Alexander Merkel: Ben bir takım oyuncusuyum

Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP,(DHA)Gaziantep FK'nın yeni transferi Alexander Merkel, berabere biten Beşiktaş maçında oyundan çıkmak istemesiyle ilgili, "Yorulduktan sonra takıma bir şey katamamaktansa takımın taze kanla oyuna devam etmesi benim için önemli. Bence takım bir oyuncudan her zaman daha kıymetlidir. Bu yüzden ben takım oyuncusuyum'' dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Alexander Merkel, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK'da forma giydiği için mutlu olduğunu dile getiren Merkel, Beşiktaş maçında ilk 11'de yer aldığı için ayrıca gurur duyduğunu söyledi. Maç esnasında kulübün ve hocanın güvenini boşa çıkarmamak adına ekstra performans gösterdiğini aktaran Merkel, "Hocamız güvenerek beni ilk 11'e koydu. Ben de onun güvenini boşa çıkartmamak için elimden geleni yaptım. Bundan sonraki karşılaşmalarda da hem kulübün hem hocamızın güvenini boşa çıkartmamak ve beklentileri karşılamak adına elimden gelenin fazlasını yapacağım. Maç olarak büyük ve güçlü bir takımın karşısına çıktık. Zor olacağını biliyorduk. İyi bir mücadele verdik. Son dakikalarda bir gol atıp maçı da kazanabilirdik ama olmadı. Maçı berabere tamamladık" ifadelerini kullandı.

"BEN TAKIM OYUNCUSUYUM"

Beşiktaş maçında fırsat bulup elinden geleni yaptığını ifade eden Merkel, takımın her zaman bir oyuncudan daha kıymetli olduğunu söyledi. Merkel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçtan önce soyunma odasında hocamızla konuştuğumda yorulana kadar elimden geleni yapacağımı söyledim. Yorulduktan sonra ben takıma bir şey katamayacaksam takımın eksik oynamasındansa takımın taze bir kanla taze bir oyuncuyla daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunu da hocamızla konuştum. Bence takım bir oyuncudan her zaman daha kıymetlidir. Bu yüzden ben takım oyuncusuyum."

"YEMEKLERE KENDİMİ KAPTIRIRSAM FİZİKSEL OLARAK MAHVOLABİLİRİM"

Transfer olduğu günden bu yana takım arkadaşları ve kulüp yönetiminin kendisine her anlamda yardımcı olduğun ve takıma erken adapte olduğunu aktaran Alexander Merkel, Gaziantep ile ilgili ise "Buraya gelince şehri çok fazla gezme fırsatım olmadı. Antrenman ve maç programı çok yoğun olduğu için çok fazla gezemedim. Daha önceden de Gaziantep ile ilgili çok güzel şeyler duymuştum. Burada özellikle yemekler muhteşem. Antep baklavasını otelde tatma şansım oldu. Gerçekten çok leziz. Ama kendime hakim olmam gerek. Buradaki lezzetlere kendimi kaptırırsam bu beni fiziksel anlamda yıpratabilir" şeklinde konuştu.

Deplasmanda oynayacakları Yeni Malatyaspor mücadelesiyle ilgili düşünceleri sorulan Merkel, yorum yapmak için erken olacağını, rakip takımın analizlerini yaptıktan sonra yorum yapabileceğini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

