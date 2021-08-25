Alexander Merkel: Ben bir takım oyuncusuyum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alexander Merkel: Ben bir takım oyuncusuyum

DHA

Alexander Merkel: Ben bir takım oyuncusuyum


Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP,(DHA)Gaziantep FK'nın yeni transferi Alexander Merkel, berabere biten Beşiktaş maçında oyundan çıkmak istemesiyle ilgili, "Yorulduktan sonra takıma bir şey katamamaktansa takımın taze kanla oyuna devam etmesi benim için önemli. Bence takım bir oyuncudan her zaman daha kıymetlidir. Bu yüzden ben takım oyuncusuyum'' dedi.
Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Alexander Merkel, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK'da forma giydiği için mutlu olduğunu dile getiren Merkel, Beşiktaş maçında ilk 11'de yer aldığı için ayrıca gurur duyduğunu söyledi. Maç esnasında kulübün ve hocanın güvenini boşa çıkarmamak adına ekstra performans gösterdiğini aktaran Merkel, "Hocamız güvenerek beni ilk 11'e koydu. Ben de onun güvenini boşa çıkartmamak için elimden geleni yaptım. Bundan sonraki karşılaşmalarda da hem kulübün hem hocamızın güvenini boşa çıkartmamak ve beklentileri karşılamak adına elimden gelenin fazlasını yapacağım. Maç olarak büyük ve güçlü bir takımın karşısına çıktık. Zor olacağını biliyorduk. İyi bir mücadele verdik. Son dakikalarda bir gol atıp maçı da kazanabilirdik ama olmadı. Maçı berabere tamamladık" ifadelerini kullandı.
"BEN TAKIM OYUNCUSUYUM"
Beşiktaş maçında fırsat bulup elinden geleni yaptığını ifade eden Merkel, takımın her zaman bir oyuncudan daha kıymetli olduğunu söyledi. Merkel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçtan önce soyunma odasında hocamızla konuştuğumda yorulana kadar elimden geleni yapacağımı söyledim. Yorulduktan sonra ben takıma bir şey katamayacaksam takımın eksik oynamasındansa takımın taze bir kanla taze bir oyuncuyla daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunu da hocamızla konuştum. Bence takım bir oyuncudan her zaman daha kıymetlidir. Bu yüzden ben takım oyuncusuyum."
"YEMEKLERE KENDİMİ KAPTIRIRSAM FİZİKSEL OLARAK  MAHVOLABİLİRİM"
Transfer olduğu günden bu yana takım arkadaşları ve kulüp yönetiminin kendisine her anlamda yardımcı olduğun ve takıma erken adapte olduğunu aktaran Alexander Merkel, Gaziantep ile ilgili ise "Buraya gelince şehri çok fazla gezme fırsatım olmadı. Antrenman ve maç programı çok yoğun olduğu için çok fazla gezemedim. Daha önceden de Gaziantep ile ilgili çok güzel şeyler duymuştum. Burada özellikle yemekler muhteşem. Antep baklavasını otelde tatma şansım oldu. Gerçekten çok leziz. Ama kendime hakim olmam gerek. Buradaki lezzetlere kendimi kaptırırsam bu beni fiziksel anlamda yıpratabilir" şeklinde konuştu.
Deplasmanda oynayacakları Yeni Malatyaspor mücadelesiyle ilgili düşünceleri sorulan Merkel, yorum yapmak için erken olacağını, rakip takımın analizlerini yaptıktan sonra yorum yapabileceğini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Alexander Merkel açıklamaları
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-08-25 10:58:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erol Bulut: Malatya´ya kazanmak için gideceğiz
YEREL HABERLER Erol Bulut: Malatya´ya kazanmak için gideceğiz
Erol Bulut: "Birkaç transfer daha olacak" Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına odaklandı Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Beşiktaş'a karşı galibiyeti kaçırdık" "Yeni Malatyaspor maçını kazanmak istiyoruz" "Kana Bıyık döndü ama sorunları var"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Birkaç transfer daha olacak" Gaziantep ...
Polis memuru koronavirüse yenik düştü
YEREL HABERLER Polis memuru koronavirüse yenik düştü
Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü
YEREL HABERLER Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle ...
15 ülkeden 40’a yakın sanatçı pandemi döneminde çizdiği resimleri sergiledi
YEREL HABERLER 15 ülkeden 40’a yakın sanatçı pandemi döneminde ...
Gaziantep'in gururu oldu
YEREL HABERLER Gaziantep'in gururu oldu
Kamyonetten düşerek altında kalan genç öldü
YEREL HABERLER Kamyonetten düşerek altında kalan genç öldü
Üzerine sıcak çay dökülen çocuk ambulanstan kaçtı Sağlık ekiplerinin güçlükle ikna ettiği çocuk yeniden ambulansa alındı
YEREL HABERLER Üzerine sıcak çay dökülen çocuk ambulanstan ...
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu O anlar başka aracın yol kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu O ...
Kamyonet kasasından düşen genç, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Kamyonet kasasından düşen genç, yaşama tutunamadı
Kadınlara idrar uyarısı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ulusoy:
YEREL HABERLER Kadınlara idrar uyarısı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. ...
"Arabasının alarmı öttü" diye 13 yaşındaki kızı kemerle dövdü 13 yaşındaki kızın kemerle dövülme anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı Kemerle şiddete uğrayan çocuk, olay anını anlattı
YEREL HABERLER "Arabasının alarmı öttü" diye 13 yaşındaki kızı ...
Gaziantep'te 3 lezzetin daha coğrafi işareti alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 lezzetin daha coğrafi işareti alındı
GTO, gastronomi için sınav ve belgelendirme merkezi kuruyor GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: “Gaziantep için mutfak kültürü, ticaret kültürü kadar önemli”
YEREL HABERLER GTO, gastronomi için sınav ve belgelendirme merkezi ...
Güneydoğu'da hedef 12 milyar dolar ihracat Güneydoğulu ihracatçılar 192 ülkeye ürün satıyor Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: “Güneydoğu’dan 12 bini aşkın ihracatçıyla 192 ülkeye mal satıyoruz” “Komşu ülkeler normalleşirse Bölge ekonomisi daha da güçlenecektir”
YEREL HABERLER Güneydoğu'da hedef 12 milyar dolar ...
Akınalbella, terlikte dünya devlerine kafa tutuyor
YEREL HABERLER Akınalbella, terlikte dünya devlerine kafa tutuyor
Demir yüklü kamyonet otomobilin üzerine devrildi Feci kazada şans eseri yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Demir yüklü kamyonet otomobilin üzerine devrildi Feci ...
İki kişi hortumu, diğerleri de iki kişiyi tuttu Mangaldan çıkan alevler bir evi kül etti
YEREL HABERLER İki kişi hortumu, diğerleri de iki kişiyi ...
Nöroşirürji Uzmanı Karaörs, Medical Park Gaziantep’te
YEREL HABERLER Nöroşirürji Uzmanı Karaörs, Medical Park Gaziantep’te
Başarılı bir geleceğe kulaç atıyorlar
YEREL HABERLER Başarılı bir geleceğe kulaç atıyorlar
Şahinbey'de aşure geleneği sürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de aşure geleneği sürüyor
Zincirli Höyük'te, Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu
YEREL HABERLER Zincirli Höyük'te, Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu
Berke Gürbüz Gaziantep FK'da
YEREL HABERLER Berke Gürbüz Gaziantep FK'da
Afetzedelere 1 milyon TL bağış
YEREL HABERLER Afetzedelere 1 milyon TL bağış

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.