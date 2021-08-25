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Gaziantep’te vakaların yüzde 70’i aşısız Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki: “Hastalığa yakalananların yüzde 60-70’i hiç aşı yaptırmayan kişiler” “Vakalarımızın yaş grupları 18-45 aralığında”

İHA

Gaziantep’te vakaların yüzde 70’i aşısız Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki: “Hastalığa yakalananların yüzde 60-70’i hiç aşı yaptırmayan kişiler” “Vakalarımızın yaş grupları 18-45 aralığında”

Gaziantep’te aşılama oranındaki artış her geçen gün sürerken, vaka sayısında da hissedilir seviyede artış görülmeye devam ediyor. Açıklama yapan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, vaka artışının sürdüğünü ve vakaların yüzde 70'nin aşısız vatandaşlardan oluştuğunu belirtti.
Türkiye'nin en kalabalık şehirleri arasında yer alan Gaziantep’te aşılama oranındaki artış her geçen gün sürmesine rağmen vaka sayısında da hissedilir seviyede artış görülmeye devam ediyor. Kente, yüzde 70’i geçen aşılama oranına rağmen, çarşı, cadde ve sokaklarda adeta unutulan pandemi kuralları vaka sayılarının artmasına yol açıyor. Normalleşme sürecinin vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığını kaydeden Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, artan vaka sayılarının öncesinde gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Türkiye’de genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de vaka sayılarında bir artışın söz konusu olduğunu belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, “Bu artışın olabileceğini ön görmüştük ve gerekli uyarılarımızı yapmıştık. Normalleşme ile birlikte vatandaşlarımız konunun tamamen sona erdiği ve hastalığın ortadan kalkması gibi bir algıya kapıldılar” dedi.

“Ev çok vaka 1845 yaş arasında görülüyor”
Normalleşme ve 9 gülük tatilde vatandaşların gerekli özeni göstermediğini kaydeden Dr. Tiryaki, “Normalleşme ile birlikte geçtiğimiz ay 9 günlük bir tatil vardı ve bu tatilde bayramlaşmalar söz konusuydu. Onun dışında tatile gidenler vardı ve buralarda ne yazık ki gerekli özen gösterilmediği için bir miktar yükselme bekliyorduk. Vaka sayılarımız yükseldi ama daha öncelerde yaşadığımız pikler kadar yüksek rakamlarla gitmiyoruz şu anda. Aşının ne kadar etkin olduğunu şuradan anlayabiliriz, şu anda ortaya çıkan vakalarımızın yaş grupları 1845 yaş aralığında daha çok kümeleniyor. Üst yaş gruplarında çok fazla vaka sayımız yok, bu da aşının etkinliğini gösteren bir neden” ifadelerini kullandı.

“Günlük 25 bin aşılama yapılıyor”
Şu an en çok uyguladıkları aşının Biontech olduğunu kaydeden Dr. Tiryaki, “Biontech aşısı delta varyantına karşı çok daha etkili. O yüzden insanlarımız vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve aşıya gelmeye çağırıyoruz. Gelemeyenler içinse biz her yerdeyiz, aşılama noktalarımız, sağlık tesislerimiz mevcut. Biz günlük olarak mevcut kapasitemizle 50 bin kişiye aşı yapabilecek durumdayız ama şuan için Gaziantep’te ortalama 2025 bin aralığında gidiyor” dedi.

“Vakaların yüzde 70’i aşısız”
Pozitif hastaların yüzde 70’ini hiç aşı yaptırmayanların oluşturduğunu kaydeden Dr. Tiryaki, “Gaziantep olarak baktığımızda kronik ve yaşlı hastalarımızda hastaneye yatış gördük ama genç olup da hastaneye yatan yok mu? Elbette ki var. Yoğun bakıma düşen yok mu? Var. Genellikle günlük vakalarımızda hastalığa yakalananlarda yüzde 6070’i hiç aşı yaptırmayan kişiler. Bunun dışında da birinci dozunu yaptırmış henüz ikinci dozunu yaptırmamış olanlar var. Bu da yüzde 20 kadar” diye konuştu.

Balıklı aşı noktasında günlük 600 aşılama yapılıyor
Öte yandan kentte aşılamanın en fazla yapıldığı Balıklı aşı noktasında günlük 600 vatandaşa aşı uygulanıyor. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Fulya Alben, aşıya gelen vatandaşların en fazla sosyal medyadan etkilendikleri için kafa karışıklığı yaşadığını kaydetti. Çarşı merkezinden olan aşılama noktalarının aşılama oranını yükselttiğini kaydeden Dr. Alben, “Balıklı noktamız çarşının tam merkezinde olduğu için oldukça yoğun bir talep olmakta. Kişiler belki aklında farklı bir amaçla çarşıya çıkmalarına rağmen aşı noktalarımızı görerek randevusuz aşıya geliyorlar. Bu da aşılama oranımızın yükselmesinde büyük katkı olmuştur. Noktalarımızda oldukça fazla sorular var, özellikle sosyal medyadan etkilenen kişilerin kafa karışıklığıyla ilgili ama sağlık ekibimizin donanımlı ve tecrübeli olması ve bizim her noktada sağlık ekibimizi desteklememiz aşılama konusunda bize pozitif yönden dönüş sağlamakta” ifadelerini kullandı.

Kardeşini koronadan kaybetti, aşı çağrısı yaptı
Yaklaşık 3 ay önce kardeşini korona virüsten kaybeden Kazım Gül isimli vatandaş ise herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydederek, “Bu pandemide, korona virüste kardeşi hayatını kaybeden birisi olarak konuşuyorum. Ağabeyim gerçekten sağlıklı bir insandı, devlet memuruydu. Hayatını kaybetti bundan yaklaşık 3 ay önce. Bu işin şakası yok. Bunu önemle ciddiye almamız lazım. Ciddiye almakla birlikte birbirimize karşı görevlerimiz var. Bunları yerine getirmemiz lazım. Örneğin, sosyal mesafe, maske, el hijyeni bu gibi kurallara uymamız lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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