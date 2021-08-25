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SANKO Okulları’nın 12 projesi Teknofest 2021 finallerinde

İHA

SANKO Okulları’nın 12 projesi Teknofest 2021 finallerinde

SANKO Okulları öğrencilerinin 12 projesi, İstanbul’da düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2021 finallerinde yarışma hakkı elde etti.
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2126 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST 2021 finallerinde SANKO öğrencileri, “İnsanlık Yararına Teknolojiler Kategorisi”nde ilkokullarda iki, ortaokullarda sekiz ve liselerde iki olmak üzere toplam 12 proje ile yarışacak.
SANKO ilkokulu öğrencilerinden Ela Ersönmez, danışman öğretmen Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladığı “Kas Yetersizliği Yaşayan Hastalar İçin Her Yöne Dönebilen Yaşam Destek Aparatı”, Ergün Sağlamcı, Ela Ersönmez ve Hande Abar ise danışman öğretmen Canan Karhan rehberliğinde hazırladıkları “Online Mısın, Dikkatin Kontrol Altında” isimli proje ile finallere katılacak.
Ortaokul kademesi
Danışman öğretmen Neriman Ersönmez rehberliğinde “Makine Öğrenimi İçeren Temassız Akıllı Otomat” isimli proje hazırlayan Güneş İkizceli ve Ömer Yıldırım ile “Yaşlı ve Hastalar İçin Düşmeyi Engelleyen Akıllı Yürüteç ve Taban Tasarımı” projesini geliştiren Mehmet Tahir Ilgaz ve Barış Öztoprak, SANKO Ortaokulu flamasını TEKNOFEST 2021 finallerinde dalgalandıracak.
SANKO Ortaokulu öğrencileri Yiğit Özpolat ve Simge Köybaşı, danışman öğretmen Neriman Ersönmez rehberliğinde, “Makine Öğrenimi Destekli Alışveriş Sepeti ve Mobil Uygulama”, Efe Tahtacı, Yasin Doruk Törer ve Egehan Akbaba ise danışman öğretmenleri Ziya Öğüt ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde “Her Eve Engelsiz Rampa” projesi hazırladı.
Zeynep Karakuşoğlu ve Mehmet Arda Dolar, danışman öğretmen Aslı Karagüzel rehberliğinde “Oyun Kontrolü”, Cem Çakır ve Mehmet Arda Akıcı da danışman öğretmen Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde “Biyopolimer Katkılı Beton” projesi geliştirdi.
Danışman öğretmen Yeşim Özzorlar rehberliğinde Duru Kayın ve Bavet Mahmud Çalışkan, “Yapay Zeka Destekli SMA Hastası Takibi”, Bade Kırlangıç ve Ecrin Yılmazlar ise “Yapay Zeka Destekli Yardım Bankası” isimli projeyle ortaokul kademesinde finale katılma hakkını kazandı.
Lise kademesinde iki proje finallerde
Lise öğrencilerinden Mehmet Yusuf Ay ve Kerem İkizoğlu, danışman öğretmen Yeşim Özzorlar rehberliğinde “Yapay Zeka ile Diyabet Teşhisi ve Sınıflandırması”, Mustafa Ali Şahin, Gökçe Bilge ve Yiğit Settar Evgülü ise danışman öğretmen Neriman Ersönmez rehberliğinde “Covid19 Bulaşı Engellemeye Yardımcı Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Asansör Havalandırma Sistemi” projesiyle lise kademesinde finale kalma başarısını gösterdi.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, 25 öğrencilerinin, beş danışman öğretmen rehberliğinde hazırladığı 12 projeyle TEKNOFEST 2021 finaline katılma hakkı kazanmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerini kutluyorum” dedi.
Asyalı, ilkokuldan üniversite düzeyine kadar 35 kategoride düzenlenen TEKNOFEST 2021’in, toplumun tamamında teknoloji ile bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedeflediğini kaydetti.

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