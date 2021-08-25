Şahinbey Belediyesi’nden ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti

Şahinbey Beleyesi aile bütünlüğünün korunması ve sosyal yapının güçlendirilmesi için vatandaşlara ücretsiz psikoterapi ve aile danışmanlığı hizmeti veriyor.



Şahinbey Belediyesi Aile Danışmanlığı Merkezi’nde aile hayatının ve aile ilişkilerini geliştirilmesi, güçlendirilmesi, uyumlu aile ilişkilerine katkıda bulunulması, aileyi bir arada tutan bağların kuvvetlendirilmesi, aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişmesi, birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşama uyumlarının sağlanmasının yanında sağlıklı çocuk yetiştirilmesi, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.



Psikolojik danışmanlık

Uzman kadrosuyla eğitimlerine devam eden merkeze vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Psikolojik danışmanlık noktasında bireylere; problemlerini çözme, bağımsız hale gelme, yeteneklerini açığa çıkarma ve geliştirme, gerçekçi karar vermede tercihler yapma, çevreyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurma ile ilgili profesyonel ile destek sağlanıyor.



Aile danışmanlığı

Aile içerisindeki problemleri ortadan kaldırmak amacıyla verilen eğitimlerde, ortaya çıkan problemlerin kaynakları araştırılıyor. Bilimsel, kültürel ve toplumsal yaklaşımlar kullanılarak toplum içinde daha huzurlu aile yapıları inşa edilmesi hedefinde çalışmalar yürütülüyor.



“Aile yapısı bizim için önemli”

Aile yapısına büyük önem veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Huzurlu bir toplum sağlamak için göreve geldiğimiz 2009 yılında, ilk başlattığımız projeler Evlilik Okulu ve Hoş geldin Bebek’ti. Yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret edip; annelere eğitimler verip, onlara çeşitli hediyeler veriyoruz. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için Evlilik Okulumuzda da eşler arasında birbirlerine nasıl davranacakları, evliliğin psikolojik, sosyolojik, dini ve sağlık boyutu hakkında bilgiler veriliyor. Şahinbey Belediyesi olarak Evlilik Okulu’nun yanı sıra evliliklerinde sorun yaşayan çiftlerimiz için de aile danışmanlığı hizmeti veriliyor. Aile yapısı bizim için önemli. Evlilik sabır ve fedakarlık demektir. Dolayısıyla ben evli çiftlerimize sabrı, karşı tarafı dinlemeyi ve anlamayı tavsiye diyorum. Böylelikle eminim ki karşıda kendisini dinleyecek, böylece daha huzurlu ve mutlu bir evlilik olacak. İnsan hayatı aslında çok kısa, baktığımızda ömür çok hızlı geçiyor. Kavga etmeye değmiyor. Günümüzü iyi geçirirsek bir bakmışız ki sabrımızı dağıtmadan ömrümüzün tamamı güzel geçmiş. Onun için sabırla, tahammülle, iyilikler ve güzellikler yaparak insanlara gönülleri mutlu etmeye çalışmalıyız” diye konuştu.

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