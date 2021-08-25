GSO’dan afet bölgesine kardeş eli GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Millet olarak, ülkemizin ya da dünyanın bir bölgesinde sıkıntı varsa mutlaka elimizi uzatırız”

Gaziantep Valiliği’nin himayesinde, AFAD'ın koordinasyonunda organize edilen afetzedelere yardım kampanyası kapsamında Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, üyelerden toplanan 2 tır ürün ve malzeme afet bölgesine gönderildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek Gazianteplilerin her zaman böylesi zor zamanlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Gaziantep'ten afet bölgeleri için destek kampanyası başlatıldığını ve bu noktada GSO olarak hemen harekete geçtiklerini dile getiren Adnan Ünverdi, “Ülke ve millet olarak böylesi günlerde hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Biz de bunun gereği olarak hemen organize olduk ve içerisinde yardım malzemelerin olduğu tırları afet bölgesindeki kardeşlerimize gönderdik. Millet olarak dünyanın ya da ülkemizin bir yerinde sıkıntı varsa mutlaka elimizi uzatırız. Acı ve kederler paylaştıkça azalır” diyen Ünverdi, “Çünkü aynı durum yarın da bizim başımıza gelebilir” dedi.

Afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileyen Ünverdi, bundan sonraki süreçte de ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydederek, “Üyelerimizle irtibata geçerek içerisinde; öncelikli ihtiyaçlar olan gıda, temizlik, hijyen, giyim, halı, ayakkabı, bot ve çizme gibi malzemeleri tedarik ettik. Valiliğimiz himayesinde yapılan organizasyonla tırları gönderdik. Bu güzel organizasyona öncülük eden Valimiz Davut Gül’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e, AFAD’a, bütün üyelerimize, firmalarımıza ve emeği olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun” diye konuştu.

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