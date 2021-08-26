Gebelik zehirlenmesine dikkat

Özel Hatem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız gebelik zehirlenmesinin bebek yada anne ölümleri ile sonuçlanabileceğini belirterek, anne adaylarını uyardı.

Op.Dr. Semra sarı Yıldız, tıbbi adı ile preeklampsi olan gebelik zehirlenmesinin genellikle kan basıncı normal olan kadınlarda 20 haftalık hamilelikten sonra başladığını ve doğumdan kısa bir süre sonra düzeldiğini belirterek, uyarılarda bulundu. Gebelik zehirlenmesi fark edilmez ve acil olarak tedaviye başlanmazsa bebek ya da anne ölümlerine neden olabileceğinin altını çizen Op. Dr. Yıldız, "Gerçek anlamda bir zehirlenme ile hiçbir ilgisi olmayan gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon, el, ayak ve yüzde şişlik (ödem), idrarda fazla miktarda protein atılımı gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durumda vakit kaybetmeden uzman hekime başvurulmalıdır" dedi.

Zehirlenme belirtileri

Yıldız, gebelik zehirlenmesinin diğer belirti ve semptomların "idrarda aşırı protein (proteinüri), şiddetli baş ağrısı, geçici görme kaybı, bulanık görme, üst karın ağrısı, mide bulantısı ya da kusma, azalan idrar çıkışı, kandakitrombosit seviyelerinde azalma (trombositopeni) ve bozulmuş karaciğer fonksiyonu" olduğunu kaydetti.

Özellkle 18 yaş altı, 35 yaş üstü anne adaylarının risk grubunda olduğunu anlatan Semra Sarı Yıldız, "Aile öyküsünde gebelik zehirlenmesi olanlar , kronik hipertansiyon hastaları , ilk gebelik , ikiz ya da üçüz gebelikler , önceki gebeliğinde hipertansiyonu olan anneler , gebelikte gebelik şekeri, gizli şeker çıkan anne adayları , kronik böbrek hastası olan anneler , dört ve üzerinde doğum yapan annelerve obez anne adayları gebelik zehirlenmelerine karşı riskli gruptadırlar" ifadelerini kullandı.

Gebelik zehirlenmesinde tedavi yöntemi

Gebelik zehirlenmesinin tedavisi hakkında bilgi veren Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, "Tedavi edilmezse preeklampsi hem siz hem de bebeğiniz için ciddi, hatta ölümcül komplikasyonlara sebep olabilir.Gebelik zehirlenmesinin tek tedavisi, bebeğin doğurtulmasıdır.Hafifpreeklampsi durumunda bile anne ve bebek çok yakın takibe alınır, kan değerleri takip edilirken tansiyon düşürülür. Doktor, bebeğin dış ortamda yaşayabileceği kanaatine varınca ve belirtiler ağırlaşınca doğum geciktirilmeden yapılır" ifadelerini kullandı.

Gebelik sürecinde preeklampsi geçiren bir kadının bir sonraki gebelikte risk altında olduğunu kaydeden Op. Dr. Sarı Yıldız, "Preeklampsinin önlenmesinde anne adayının gebeliğe uygun kilo ile başlaması, gerekirse kilo vermesi, dengeli ve düzenli beslenmesi, stresten uzak durması, düzenli uyuması, gebelik sürecinde normal sınırlarda kilo alması ve özellikle tansiyon takiplerini ve kan tahlillerini düzenli yaptırması çok önemlidir" diye konuştu.

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