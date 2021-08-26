Gaziantep İl Sağlık Müdürü Tiryaki’den delta varyantı uyarısı Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki: “Delta varyantı ilimizde yüzde 20 seviyelerinde görüldü ama artacak” “Sadece aşıya güvenmemek gerekiyor, maske, mesafe ve temizlik de ön planda olmalı”

Hayat eve sığar uygulamasında ‘Yüksek riskli bölge’ olarak görülen Gaziantep’te, delta varyantının görülme oranı ise yüzde 20 seviyelerine ulaştı. Delta varyantlı vaka sayılarının daha da artabileceğini belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, vatandaşları dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.
Delta varyantına karşı, sadece aşıya güvenmemek gerektiğini belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, bu varyantın biraz daha bulaşıcı, biraz daha hastalık riski yüksek olduğunu ve dolayısıyla maskenin, mesafenin, temizliğin mutlaka ön planda olması gerektiğini söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.