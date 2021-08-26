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SANKO Sanat Galerisi’nde Eks Libris Sergisi Bayram Bozhüyük yarın kişisel grafik sergisi açacak

İHA

SANKO Sanat Galerisi’nde Eks Libris Sergisi Bayram Bozhüyük yarın kişisel grafik sergisi açacak

Sanko Sanat Galerisi’nde, sanatçı Bayram Bozhüyük tarafından yarın, Gaziantep’te ilk defa ex libris sergisi açılacak.
Bozhüyük, 27 Ağustos 10 Eylül tarihleri arasında açık kalacak dördüncü kişisel sergiside, grafik illüstrasyon çalışması 40 eserinin yer alacağını söyledi.
Koronavirüs salgını riski dolayısıyla açılış töreni ve kokteyl düzenlenmeyeceğini belirten Bozhüyük, ex librisin ne olduğunu şöyle özetledi:
“Eks libris genellikle kitap kapağının iç tarafında veya ilk sayfalardan birinin üstünde bulunan kitap etiketin veya sahiplik ifadesini tanımlamak için matbaanın ilk dönemlerinde sıkça kullanılan baskı resim teknikleriyle çoğaltılabilen grafik eserlerdir.
Ex libriste konular ex libris'i yapılan kişinin karekteristik özelliklerine, yaşam tarzına, yaptıklarına ve eserlerine göre, seçilmektedir. Ex libris, kitabın kartviziti ya da tapusudur. Kitap sahibini tanıtır, onu yüceltir ve kitabı ödünç alan kişiyi geri getirmesi konusunda uyarır. Ex libris, yer aldığı kitabın değil kitap sahibinin bir göstergesidir.
Ex libris aynı zamanda önemli bir iletişim aracıdır. Bir ihtiyaç grafiği olarak doğmasına karşın, günümüzde estetik kaygılarla yapılan özgün yapıtlardır. Bu konuda ülkemizde ve dünyada önemli çalışmalar yürüten sanatçılar bulunmaktadır. Ex librisler kitap imgelerine sadık kalınması amacıyla halen küçük ebatlarda çalışılmaktadır.”
Bozhüyük, sergide dünya kültürüne mal olmuş ünlü gezgin ve bilimsel keşiflere imza atmış kişilerin ex libris çalışmalarının bulunduğunu belirterek, “Coğrafyadan, fizik ve biyolojiye birçok katkıda bulunmuş kişilere atıfta bulunmak ve bu kişilerin yaşam öykülerinin izleyiciler tarafından merak duyulması amaçlanmaktadır” dedi.
Bayram Bozhüyük
İlköğretim ve Lise eğitimini Gaziantep’te tamamlamıştır. 2001 2005 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümünde Lisans Eğitimini tamamlamıştır. Ardından özel sektörde ajans yöneticiliği yapmıştır. 2011 2014 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Tasarım bölümünde tezli yüksek lisansını tamamlamıştır.
2015 yılında Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümünde göreve başlamıştır. 2016 2020 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Bölümünde Sanatta Yeterlik/Doktora eğitimini tamamlamıştır. Gaziantep Üniversitesi’nde grafik bölümünde akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Görev yaptığı fakültede tasarım içerikli birçok uygulamalı ve teorik içerikli ders vermektedir. Değişik teknikler ve malzeme türleriyle illüstrasyon çalışmaları yapmaktadır.

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