Nihat Hatipoğlu: Üniversitemizde tıp fakültesi gelecek yıl ilk öğrencilerini kabul edecek



Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, üniversiteleri bünyesinde kurdukları tıp fakültesinin gelecek yıl ilk öğrencilerini kabul edeceğini söyledi.

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Dr. Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serdar Türkmen ve eğitim görevlileri katıldı.

2019'da sıfırdan kurdukları akademik kadrosu ve personeliyle eğitim yolunda hızla devam ettiklerini belirten Hatipoğlu, yeni öğretim yılında 700'ün üzerinde öğrenci beklediklerini dile getirdi. Nihat Hatipoğlu, ''Kurulduğumuz günden bu yana 2 yıl içerisinde İslami bilimler fakültesi, mühendislik doğa bilimleri fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesi ve diğer teknik bölümlerle ilgili 800'e yakın bir öğrencimiz oldu. Bu sene yeni açacağımız bölümlerde İslami ilimlerle yetişmiş olan ve hem de sağlıkla ilgili bölümlerde özellikle kadınların hastane ihtiyaçlarını giderecek elemanların yetişmesinde öncelikli alanları açmaya gayret ettik. En çok rağbet gören ve ihtiyaç bulunan bölümler bunlardır. Bu seneki yeni öğretim yılında bölümlerimizle ilgili 700'ün üzerinde öğrenci beklentimiz var" diye konuştu.

Gaziantep'te şu ana kadar toplamda 2 tane tıp fakültesinin olduğunu belirten ve üçüncü tıp fakültesinin İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından kurulduğunu ifade eden Nihat Hatipoğlu, ''Gaziantep'e bir yıldır yeni bir tıp fakültesi kazandırma peşindeydik. 15 gün önce sağlık bakanlığımızdan yetkililerimizle oturduk ve afiliasyonu imzaladık. Artık o günden itibaren Gaziantep'e yeni bir tıp fakültesinin kurulmasının kararını ve ilk adımını atmış olduk. Gaziantep'te biliyorsunuz bugüne kadar iki tane tıp fakültesi bulunmaktaydı. Bir tanesi devlet üniversitesine ait diğeri ise özel bir üniversitene ait idi. Şu andan itibaren üçüncüsü ise artık İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ait olacak. Hocalarımızla bu sene faaliyetimiz başlayacak ama üniversitemizin tıp fakültesi öğrencilerini ise önümüzdeki yıl eylül ayında almayı planlıyoruz. Fakültemizin adını Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Dr. Ersin Arslan Hastanesi olarak düşündük ama isim üzerinde önümüzdeki zamanlarda konuşup fikir alacağız'' dedi.

Üniversitede uygulamalı camii ihtiyacı olduğunu belirten Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu şunları söyledi:

''Üniversitemiz için atılacak bir diğer önemli adım ise İslami bilimler fakültemizden dolayı mutlaka uygulama camisi gerekiyor. Çok büyük olmayan üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak ve olan güzel bir camiye ihtiyacımız var. Bu noktada Gaziantep ilinin saygıdeğer iş adamlarına çağrıda bulunuyorum. Bu camiyi siz yapacaksınız bizlerde yanınızda olacağız"DHA-Eğitim Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-08-26 15:58:13



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