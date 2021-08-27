GKV’de Yeni Nesil Sorular konulu söyleşi gerçekleştirildi

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

20212022 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayan GKV Özel Okullarında öğretmenlere yönelik düzenlenen ve alanında uzman bilim adamlarının ağırlandığı seminerler serisi devam ediyor.

GKV’li öğretmenler son olarak Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Kahramanoğlu’nu ağırlayarak yeni nesil sorular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 20212022 eğitimöğretim yılı hazırlıkları devam ederken, öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri de alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla sürüyor. Son olarak Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Kahramanoğlu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında katıldığı etkinlikte öğretmenlere Yeni Nesil Sorular/ Üst Düzey Düşünme Becerileri Gerektiren Soru Hazırlama Teknikleri konulu seminerle sunum gerçekleştirdi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 20212022 eğitimöğretim yılı 1. Dönem Eğitim Planı’nı çerçevesinde gerçekleştirilen ”Yeni Nesil Sorular/ Üst Düzey Düşünme Becerileri Gerektiren Soru Hazırlama Teknikleri " konulu seminere Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Sayın İsmet Tiryaki, okul müdürleri, bölüm başkanlarıyla kurum genelinde görev yapan öğretmenler Katıldı. Covid19 kurallarının her aşamada uygulandığı etkinliklerde öğretmenler konuyla ilgili merak ettiklerini seminerin soru cevap bölümünde Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Kahramanoğlu ile paylaşarak karşılıklı görüş alış verişinde bulundular. Etkinliğin sonunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Kahramanoğlu’na teşekkür ederek günün anısına bir çiçek takdim etti.

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