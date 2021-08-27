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Bakan Gül: Çocuklar eğitim ile büyürse cezaevlerini okul yaparız

DHA

Bakan Gül: Çocuklar eğitim ile büyürse cezaevlerini okul yaparız


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, suça sürüklenen çocuklar nedeniyle toplumun da kendisini sorgulaması gerektiğini belirterek "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımız bir suça bulaşmadan büyürlerse, kitapla okul ile büyürlerse cezaevlerimizin hepsini kapatırız ve okul yaparız. Cezaevlerinde kimse kalmaz. Bu yüzden bir çocuğu bile kurtararak topluma zarar vermekten, daha da önemlisi kendisini topluma yararlı hale getirmek; dünyaların en kıymetli sonucudur" diye konuştu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çocuk Adalet Merkezi iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Türkiye'de ikinci kez hayata geçirilecek olan Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM) ile suça sürüklenen çocukların adliye binalarına girmeden işlemlerini bitirilmesi hedefleniyor. Ayrıca mahkemeler ve duruşma salonları çocuk dostu olacak şekilde tasarlanacak, hakim ve avukatlar duruşmalara cübbe giymeden katılacak. Projeyle çocukların adliyelerin yıpratıcı özelliğinden uzaklaştırılması ve yine suça sürüklenmiş çocukların topluma yeniden kazandırılması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen imza törenine; Bakan Gül'ün yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları katıldı.
'ÇOCUĞA DEĞİNEN HER PROJE BİZİ HEYECANLANDIRIYOR'
Törende konuşan Gül, çocuğa değen, temas eden her faaliyetin heyecan uyandırdığını belirterek, sosyal ve hukuk devleti olmanın gereğinin çocuklara önem vermekten geçtiğini söyledi. Çocukların ruhsal ve fiziki olarak diğer insanlardan daha fazla etkilendiğini belirten Gül, bu konuda daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini kaydederek, "Geleceğimiz için buradayız, bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugün Çocuk Adalet Merkezi yapılanmasının ilk adımını burada başlatmış olacağız. Çocukların da hak ve hürriyetleri vazgeçilmez temel haklardandır ve devlete de anayasalarla yüklenen vazifelerden bir tanesidir. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Stratejik Belgesi'nde de mağdur merkezli, onarıcı adalet çok önemli bir yer tutmuştur. Kadınlara ve çocuklara yönelik onarıcı adalet ve onların yanında yer alan bir adalet sistemi çok önemli bir şekilde yer almaktadır. Bu çerçevede özellikle çocuk mahkemelerinin müstakil bir kampüs içerisinde yapılması çok önemli. Duruşma salonlarının da çocuk merkezli şekilde hazırlanması önemli bir hedefimiz ve bunları da gerçekleştirmiş olacağız. Çocuklara yönelik davaların öncelikli olarak ele alınması da temel hedeflerimizden birisi. Bu konuda da her türlü çabamızı yine ortaya koymuş durumdayız. Çocuk Adalet Merkezi de bu konuda yapılmış önemli çalışmalardan birisidir" dedi.
'ÇOCUK SUÇA SÜRÜKLENMİŞSE KENDİMİZİ SORGULAMALIYIZ'
Bakan Gül, çocuğun bir suç işlediği taktirde toplumun her kesiminin kendisini sorgulaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"Çocuk eğer suça sürükleniyorsa toplum olarak önce bizim kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Bu çocuk nasıl kurtarılır, bir çocuk daha nasıl suça sürüklenmez, temel hedefimiz bu olmalı. Bu şekilde de yaklaştığımızda çocukların suç işlemeyi yaşam biçimi haline getirmelerini önlemiş oluruz. Yine mağdur çocukların ikinci defa örselenmelerinin önüne geçilmesi de çok önemli. Mağdur olmuş bir çocuk suçun faili ile yüz yüze geldiğinde bir daha o travmayı yaşayacak. Bunun da önlenmesi çok önemli bir çalışma. Burada çocuğa odaklanmak istiyoruz. Uzmanlar tarafından çocukların ilgi alanları tespit edilsin istiyoruz. Bu yönde de tedbirler alınsın istiyoruz. Çocuk dostu merkezlerde bu işler yapılsın istiyoruz. Adli sürece temas eden çocuklar uzmanlarımızı, hakim ve savcılarımızı ve oradaki polislerimizi bir abi, abla gibi görsün istiyoruz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz tarafından yine hedefler gerçekleştirildi. Bugün bu proje ile suça sürüklenen çocuklar adliyeye değil, Çocuk Adalet Merkezi'ne gelecek. Burada kendisine çocuk mahkemeleri, çocuk hakimleri olacak. Çocuk savcıları burada olacak. Her türlü suça karışmış, elleri kelepçeli kişilerin olduğu kavgaların olduğu o adliye binalarındaki travmaları çocuklar yaşamayacak."
'ÇOCUKLAR EĞİTİMLE BÜYÜRSE CEZAEVİNE GEREK KALMAZ'
Gül, yapılacak olan projenin tüm dünyaya örnek olacak bir model olacağını söyledi. Çocukların suçtan uzak ve eğitimle büyüdüğü zaman cezaevlerine gerek kalmayacağını da vurgulayan Gül, şöyle devam etti:
"Üniversitelerin ilgili uzmanlık alanları buralarda çalışma yapacak. Baroların ilgili bölümlerine de yine yer ayrılacak. Yerel yönetimler başta olmak üzere başta istihdam ve meslek edindirme gibi buralarda birtakım yargı ile iş birliği yapılarak, çocukların hayatlarına entegre sağlanacak. Bizim bu tüm çalışmalarda adaletin kimse dışında kalmaması temel yaklaşımımızdır. Herkes adaletin merkezinde ve tam göbeğinde olduğu bir sistem için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü adalet oksijen gibidir. Varlığı hissedilmez; hayatın kendisi gibidir. Ancak olmayınca eksikliğini hissettirir. Verilen cezadan ziyade o suçun hiç işlenmemesi toplumun ana beklentisidir. Bu merkezler bu isteğe hizmet edecektir. Eğer biri suç işlediyse o kişinin topluma kazandırılması çok önemlidir. Hele bu çocuk olduğunda; bir şekilde suça bulaşmışsa bu suçu bir daha işlemesin, çocuk bilgisayarıyla, kitabıyla okuluna gitsin diye bu merkezler bizim için çok önemlidir. İsteriz ki, bizi asıl heyecanlandıran bu merkezin kapısından bir çocuk bile girmesin. Kimse suça sürüklenmesin. Ama böyle bir netice de ortaya çıktıysa çocuk polisi ile belediyelerdeki uzmanlarla, bakanlığın uzmanları ile uzman gözü ile bu süreç yönetilsin ve çocuklarımız için inşallah çok hayırlı bir süreç olur"DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-08-27 13:35:15

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