Antepsan Türab Fuarında

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Antepsan, 2527 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilen 7. TürkArap Gıda ve Tarım Fuarına katıldı.

7. TürkArap Gıda ve Tarım Fuarı, 2527 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirildi. Salgın nedeniyle geçen yıl iptal edilen TürkArap Gıda ve Tarım Fuarı 18 ülkeden bin'den fazla Arap iş insanının katılımıyla toplandı.

Türkiye'den 250 firmanın katıldığı fuara Gaziantep’ten Antepsan firması katıldı. Yurt dışından da yoğun ilgi gören Fuar, Bahreyn, Cezayir, Irak, Ürdün, Kuveyt, Libya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Sudan, Tunus, Yemen, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerden bin'in üzerinde iş insanını da buluşturdu.

Antepsan firmasının ürünlerinin bulunduğu stant katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

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