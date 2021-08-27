Adalet Bakanı Gül’den Gaziantep Futbol Kulübüne ziyaret

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Futbol Kulübünü ziyaret etti. Bakan Gül, yeni sezonda Gaziantep FK’ya başarılar diledi.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep’e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Futbol Kulübünü ziyaret etti. Yeni sezonda Gaziantep Futbol Kulübüne başarılar dileyen Gül, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut'a bu hafta karşılaşacakları Yeni Malatyaspor maçında başarılar diledi. Ziyarete Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Bakan Gül, teknik direktör Erol Bulut ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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