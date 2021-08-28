Şahinbey Belediyesi yeşil alan miktarını arttırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey Belediyesi yeşil alan miktarını arttırdı

İHA

Şahinbey Belediyesi yeşil alan miktarını arttırdı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 yılda 635 park yaparak Şahinbey’i yaşanılabilir bir ilçe haline getirdi.
Yeşile ve doğaya önem veren Şahinbey Belediyesi, şehrin birçok noktasında yeşil alan oluştururken, bu alanlarda spor yapılabilmesi için yürüyüş yolları ve spor alanları inşa ediyor. 2021 yılında da bu çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 13 bin 11 metrekareye çıkardı. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kent halkının sağlıklı yaşamına katkı sunmak için yeşil alan sayısını arttırdı.
“Yeşile önem veriyoruz”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, son 12 yılda yeşil alan sayısını 15 kattan fazla arttırdıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak yeşil alanları ve parkları çok önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 635 adet park yaparak, yeşil alan miktarımız 12 milyon 158 bin 992 metrekareye çıkardık. 30 dönüm alan içerisinde hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz hizmet binasında bulunan yaklaşık 2 bin 500 metrekare alana sahip seramızda yapmış olduğumuz kışlık ve yazlık mevsimlik üretimlerinde 2014 yılından bu yana 11 milyon 152 bin 550 adet mevsimlik çiçek ürettik. Üretilen bu çiçekler parklarımıza ve refüjlerimize dikerek Şahinbey’i çiçek bahçesine çevirdik. 2016 yılında orman alanları dahil yeşil alan miktarımız 12 milyon 158 bin 992 metrekare çıkarttı. Yine geldiğimiz günden bu yana kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2016 Yılı İtibariyle 13,11 metrekareye çıkarttık. Sadece ağaç dikimi değil Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bahçesinde yaklaşık bin beş yüz metrekare alanda rulo çim üretimi yapmaktayız. Tabi önemli olan dikmek değil yaşatmaktır. Bu alanlara sahip çıkmaları yönünde çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza güveniyoruz. Çocuklarımızı sokağa değil, yeşile özendirmeliyiz. Ayrıca piknik alanlarında vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını rica ediyorum. Evlerini nasıl temiz tutuyorlarsa yeşil alanlarımızda öyle temiz tutmaları gerekiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Bağımsızlığımıza giden yolda kahraman milletimizin zaferiyle sonuçlanan büyük taarruz’un 99’uncu yılı kutlu olsun”
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. ...
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: “Zafer bayramımız kutlu olsun”
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı ASİD Genel Başkanı Dr. ...
GKV’de uzaktan eğitimde geri bildirim ve etkili ders tasarımı semineri
YEREL HABERLER GKV’de uzaktan eğitimde geri bildirim ve etkili ders ...
GAÜN’de cuma namazı sonrası aşure dağıtıldı
YEREL HABERLER GAÜN’de cuma namazı sonrası aşure dağıtıldı
Adalet Bakanı Gül’den Gaziantep Futbol Kulübüne ziyaret
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül’den Gaziantep Futbol Kulübüne ...
Bakan Gül, taksicilerin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Bakan Gül, taksicilerin sorunlarını dinledi
Fadıloğlu’ndan esnafa önemli uyarı İş yeri ruhsat harçlarında yüzde 50 indirim Son gün 1 Ekim 2021
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan esnafa önemli uyarı İş yeri ruhsat ...
GAÜN’de Film Tasarımı Yüksek Lisans programı açıldı
YEREL HABERLER GAÜN’de Film Tasarımı Yüksek Lisans programı açıldı
Yıldırım: “Gaziantepli KOBİ’lerin KOSGEB mağduriyeti artık gündem olmamalı”
YEREL HABERLER Yıldırım: “Gaziantepli KOBİ’lerin KOSGEB mağduriyeti ...
Bakan Gül: Çocuklar eğitim ile büyürse cezaevlerini okul yaparız (2)
YEREL HABERLER Bakan Gül: Çocuklar eğitim ile büyürse cezaevlerini ...
Antepsan Türab Fuarında
YEREL HABERLER Antepsan Türab Fuarında
Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Adli Tıp adalete tecelli anlamında önemli bir kurumdur"
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Adli Tıp Grup ...
Bakan Gül: Çocuklar eğitim ile büyürse cezaevlerini okul yaparız
YEREL HABERLER Bakan Gül: Çocuklar eğitim ile büyürse cezaevlerini ...
GKV’de Yeni Nesil Sorular konulu söyleşi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GKV’de Yeni Nesil Sorular konulu söyleşi ...
Gaziantep’te Çocuk Adalet Merkezi kurulacak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: “Bir çocuğu dahi suçtan kurtarmak dünyaların en kıymetli sonucudur”
YEREL HABERLER Gaziantep’te Çocuk Adalet Merkezi kurulacak Adalet ...
Genç dostu şehirler kongre ve sergisi’nde büyükşehir projeleri gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Genç dostu şehirler kongre ve sergisi’nde büyükşehir ...
Türkiye’de tek olan halı tasarım bölümü ilk öğrencilerini aldı
YEREL HABERLER Türkiye’de tek olan halı tasarım bölümü ilk ...
Nihat Hatipoğlu: Üniversitemizde tıp fakültesi gelecek yıl ilk öğrencilerini kabul edecek
YEREL HABERLER Nihat Hatipoğlu: Üniversitemizde tıp fakültesi ...
Şahinbey belediyesi Mavikent’in çehresini değiştiriyor
YEREL HABERLER Şahinbey belediyesi Mavikent’in çehresini ...
SANKO Sanat Galerisi’nde Eks Libris Sergisi Bayram Bozhüyük yarın kişisel grafik sergisi açacak
YEREL HABERLER SANKO Sanat Galerisi’nde Eks Libris Sergisi Bayram ...
Tecrübeli başkandan MEGA projeler Gaziantepli gazeteciler genel kurul heyecanı yaşıyor İbrahim Ay GGC’ye yeniden aday
YEREL HABERLER Tecrübeli başkandan MEGA projeler Gaziantepli ...
Büyükşehir, su yönetimi için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Büyükşehir, su yönetimi için çalışma başlattı
Türkiye şampiyonası öncesi Fadıloğlu’nu ziyaret ettiler Fadıloğlu: “Uluslararası platformda görmek istiyoruz” Hamleni yap projesiyle gelen başarı
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonası öncesi Fadıloğlu’nu ziyaret ...
TÜBİTAK’ta Türkiye ikincisi olan SANKO öğrencileri ödüllendirildi
YEREL HABERLER TÜBİTAK’ta Türkiye ikincisi olan SANKO öğrencileri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.