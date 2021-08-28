Doğru, Tayfun Uğur ve Kader Sarıkaya çiftinin nikahını kıydı

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Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur’un kardeşi Tayfun Uğur ile Kader Sarıkaya çiftinin nikahını kıydı.

Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur’un kardeşi Tayfun Uğur ile Kader Sarıkaya’nın dünya evine girdiği düğün törenine, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Nikah töreni sonunda genç çiftlere evlilik cüzdanını takdim eden Doğru, ’’Genç çiftlerimizi tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dilerim’’ dedi.

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