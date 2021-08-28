Başına demir parçası düşen işçi, 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 3 ay önce çalıştığı fabrikada başına demir düşmesi sonucu ağır yaralanan Mikail Mercan (22), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, mayıs ayında 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kaynak makinası üreten bir fabrikada meydana geldi. Mikail Mercan çalışırken başına demir parçası düştü. Mercan'ın kanlar içerisinde yattığını gören fabrika çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Mercan'ı, özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mercan, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bekar olduğu belirtilen Mercan'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2021-08-28 12:45:57



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