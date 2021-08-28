Fatma Şahin’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya ilanıdır”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Kurtuluş mücadelesinin büyük fedakarlıklar ve kahramanlıkların öyküsü olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, “30 Ağustos ise bu şanlı özgürlük mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gün olarak tarihe geçmiştir. 30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlığını savaş meydanında Dünya’ya ilanı, bu milleti tutsak etmeye, sömürge yapmaya, bu topraklarda hayali devletler kurmaya yönelik yanlış hesapların Afyon’dan, Dumlupınar’dan, Kocatepe’den ve İzmir’den Mehmetçik süngüsüyle dönmesidir. 30 Ağustos, yıllar süren milli mücadele tarihinin sonunda ulaşılan üstün başarıyla yüzyıllardır adım adım Dünya’yı parselleyen sömürgeci güçlerin karşılaştıkları en ağır yenilgi ve aldıkları en kesin cevaptır” dedi.

Yurdun dört bir yanının işgal altındayken tarih boyunca özgür yaşamış Türk milletinin bu işgale boyun eğmeyerek esareti kabul etmeyip, yaşadığımız bu aziz toprakları kanıyla, canıyla geri aldığını dile getiren Şahin, “Bin yıldır bu coğrafyada nice düşmanları yenmiş, nice ihanet çetelerini çökertmiş olan bu aziz millet, bugün yine aynı şuurla, aynı inanç ve ruhla, milli beraberliğine kenetlenerek, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında bütünleştiği sürece daha nice destanlar yazmaya muktedir bir millettir. Biz de bu vatan sevdası ve bu bağımsızlık aşkı olduğu müddetçe karşımızda duracak hiçbir kuvvet yoktur. Türkiye, geleceğine umutla, güvenle ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü vesilesiyle, bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşı’mızın tüm kahramanlarını, bu vatan için kanını döken tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.