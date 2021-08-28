Rektör Dereli’den “30 Ağustos Zafer Bayramı” mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli mesajında, “30 Ağustos, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevk ve idaresinde, Anadolu’nun işgaline son vermek için ordularımız tarafından gerçekleştirilen Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı gurur günümüzdür. 30 Ağustos’ta, Türk’ün esir ve Anadolu’nun işgal edilemeyeceği bir kez daha yedi düvele gösterilmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın her yıl aynı heyecanla kutlanması, bu bağlamda büyük bir önem arz etmektedir. Zafer Bayramımız kutlu olsun! Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere; vatanımız ve bayrağımız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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