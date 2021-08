Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten Zafer Bayramı mesajı Şimşek: "30 Ağustos ruhunu yaşattıkça aşamayacağımız engel yoktur"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 30 Ağustos Zafer Bayramının yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Şimşek, "30 Ağustos ruhunu yaşattıkça aşamayacağımız engel yoktur" dedi.

“Coşkuyla kutluyoruz”

Cengiz Şimşek, tarihi zaferlerle dolu olan aziz milletimizin ve şanlı ordumuzun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 99. yıl dönümünü büyük bir coşku, sevinç ve heyecanla kutladıklarını bildirdi. Şimşek, "Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması ile başlayan Kurtuluş Savaşı, her türlü imkansızlık ve zor şartlara rağmen milletimizin azim ve kararlılığı sayesinde zaferle sonuçlanmış ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan toprakları düşman işgalinden tamamen temizlenmiştir" şeklinde konuştu.

“Eşsiz kahramanlık destanı”

Şimşek, "Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat komuta ettiği Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin her safhası eşsiz kahramanlık destanları ile doludur. 30 Ağustos Zaferi, tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamış olan milletimizin, şartlar ne olursa olsun, hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür” ifadelerine yer verdi.

“Aşamayacağımız engel yoktur”

Şimşek, “Milletimiz 30 Ağustos'ta birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, adeta imkansızı başarmış, Anadolu'yu parçalamak ve boyundurukları altına almak isteyen emperyalist güçlerin heveslerini kursağında bırakmıştır. Ülke olarak karşılaşacağımız sorunlara karşı, geçmişte olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi korudukça ve top yekun birlikte hareket ettikçe, daha doğrusu 30 Ağustos ruhunu yaşattıkça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimizi de minnetle yad ediyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

