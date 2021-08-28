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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İHA

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü için bir kutlama mesajı yayımladı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "30 Ağustos, askeri bir zafer olmanın ötesinde, Atatürk'ün 'Kimsesizlerin Kimsesi' olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından birisidir” dedi.
Başkan Kileci mesajında, “Şanlı tarihimizin mihenk taşları arasında yer alan ve bir milletin esaretten ebedi bağımsızlığa kavuşmasında en önemli dönüm noktası olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 99. yıl dönümünü birlikte coşkuyla kutlayacağız. Bu zafer, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun önünü açan en önemli zaferlerden birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da milletimizin kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olan 30 Ağustos, askeri bir zafer olmanın ötesinde, Atatürk'ün 'Kimsesizlerin Kimsesi' olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından biridir. Tarihinin her döneminde hür olan Türk Milletinin yazdığı özgürlük destanlardan biri olan 30 Ağustos Zaferi ile işgalci Yunan birlikleri İzmir’de denize dökülmüş, işgalden arındırılmış Türk topraklarının üzerinde yükselecek Cumhuriyetin temelleri sağlamlaştırılmıştır. 30 Ağustos aynı zamanda; vatanın birlik ve bütünlüğü ile milletin geleceği tehlikeye girdiğinde, Türk Milletinin gösterdiği azim ve kararlılığın da bir tezahürüdür. 30 Ağustos Zaferi'ne giden yolda Başkomutanlık yapan ve büyük dehasıyla ülkemizin geleceğini aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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