Özkeçeci’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özkeçeci’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İHA

Özkeçeci’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Özkeçeci, bu zaferin, tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından dönerek kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesi olduğunu vurguladı.
Özkeçeci mesajında, “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığındaki ordularımızla kazandığımız, Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferinin 99. yıl dönümüdür. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast etmek isteyen güçler daima devletimizi bütün azamet ve kudretiyle karşılarında bulacaktır. 30 Ağustos bir milletin el ele vererek vatanını, namusunu, şerefini düşman işgalinden kurtardığı bir gündür. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından dönerek kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda son devletimiz olan Cumhuriyetimizin de müjdecisidir. 30 Ağustos Zaferi, tarihi boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimizin gücünün ortaya koyulması bakımından da büyük anlam ifade etmektedir. Aziz milletimiz, imkânsızlıklar içinde bulunsa da, milli ve manevi değerlerini canını ortaya koyarak korumasını bilmiş, inandığı yoldan asla dönmemiş, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Milletimizin aynı kararlılığı sergilemeye devam etmesi sayesinde bizler, artık her türlü vesayet zincirini kırmış olan, yarınlarından kaygı duymayan bir ülkede yaşamanın gururu içerisindeyiz. Demokratik, ekonomik, siyasi yönden Türkiye'yi daha da güçlendireceğiz. Yeni Türkiye vizyonumuzdaki hedefleri gerçekleştirmek, toplumsal refahı daha da artırmak, ordumuzun imkân ve kabiliyetlerini daha da yükseltmek suretiyle, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getireceğiz. Aziz milletimiz, büyük fedakarlıklarla zafer kazanan ecdadından aldığı ilhamla bugün de ülkesine sahip çıkıyor, onu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. 99 yıl önce olduğu gibi, 15 Temmuz günü de ülkemizi parçalamak isteyenler milletimizin cesareti karşısında çaresiz kaldılar. Vatanını kendi canından daha çok seven kadınlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, çocuklarımız, yani tüm milletimiz bir destan yazdı. 30 Ağustos Zaferi gibi, 15 Temmuz mücadelesi de tarih kitaplarında yerini alacak ve gelecek nesiller için vatanseverliği, kardeşliği, azmi ve gururu simgeleyecek. İnanıyorum ki, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi ile çelikleşen millet iradesi, tıpkı 30 Ağustos ve 15 Temmuz’da olduğu gibi bundan sonraki tehlikeleri de bertaraf edecektir. Türkiye’yi kirli hesaplarla, şiddetle, terörle, tehditle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Her kayıt ve şartta bütün sorunlarımızın demokrasi ve hukuk zemininde çözülmesi için samimiyetle ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Milletimizden aldığımız güçle Türkiye’yi 21. asrın güçlü, ileri devletlerinden biri haline getirmek için büyük emekler sarf ediyoruz. Bütün vatandaşlarını hukuk ve adaletle kucaklayan büyük Türkiye hedefimize doğru milletçe yürüyoruz. Cumhuriyetimizi demokrasiyle güçlendirerek milletimizin mutluluğunu artırmaya ve yaşadığımız sorunları aşmaya bütün gücümüzle gayret gösterdiğimizden herkes emin olmalıdır. Bu inançla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve başta Gaziantepli hemşerilerim olmak üzere bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin yiğit kahramanları ile bütün şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fadıloğlu’dan Zafer Bayramı mesajı Fadıloğlu: “Anadolu, bizlere ebedi yurt olarak kazandırılmıştır”
YEREL HABERLER Fadıloğlu’dan Zafer Bayramı mesajı Fadıloğlu: ...
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 30 Ağustos Zafer ...
Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten Zafer Bayramı mesajı Şimşek: "30 Ağustos ruhunu yaşattıkça aşamayacağımız engel yoktur"
YEREL HABERLER Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten Zafer Bayramı ...
Rektör Dereli’den “30 Ağustos Zafer Bayramı” mesajı
YEREL HABERLER Rektör Dereli’den “30 Ağustos Zafer Bayramı” mesajı
Fatma Şahin’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya ilanıdır”
YEREL HABERLER Fatma Şahin’den 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Başına demir parçası düşen işçi, 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Başına demir parçası düşen işçi, 3 aylık yaşam ...
İş yerinde kafasına demir düştü, 3 ay sonra öldü İş kazasında ağır yaralanan genç, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER İş yerinde kafasına demir düştü, 3 ay sonra öldü İş ...
Doğru, Tayfun Uğur ve Kader Sarıkaya çiftinin nikahını kıydı
YEREL HABERLER Doğru, Tayfun Uğur ve Kader Sarıkaya çiftinin ...
Şahinbey Belediyesi yeşil alan miktarını arttırdı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi yeşil alan miktarını arttırdı
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Bağımsızlığımıza giden yolda kahraman milletimizin zaferiyle sonuçlanan büyük taarruz’un 99’uncu yılı kutlu olsun”
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. ...
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: “Zafer bayramımız kutlu olsun”
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı ASİD Genel Başkanı Dr. ...
GKV’de uzaktan eğitimde geri bildirim ve etkili ders tasarımı semineri
YEREL HABERLER GKV’de uzaktan eğitimde geri bildirim ve etkili ders ...
GAÜN’de cuma namazı sonrası aşure dağıtıldı
YEREL HABERLER GAÜN’de cuma namazı sonrası aşure dağıtıldı
Adalet Bakanı Gül’den Gaziantep Futbol Kulübüne ziyaret
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül’den Gaziantep Futbol Kulübüne ...
Bakan Gül, taksicilerin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Bakan Gül, taksicilerin sorunlarını dinledi
Fadıloğlu’ndan esnafa önemli uyarı İş yeri ruhsat harçlarında yüzde 50 indirim Son gün 1 Ekim 2021
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan esnafa önemli uyarı İş yeri ruhsat ...
GAÜN’de Film Tasarımı Yüksek Lisans programı açıldı
YEREL HABERLER GAÜN’de Film Tasarımı Yüksek Lisans programı açıldı
Yıldırım: “Gaziantepli KOBİ’lerin KOSGEB mağduriyeti artık gündem olmamalı”
YEREL HABERLER Yıldırım: “Gaziantepli KOBİ’lerin KOSGEB mağduriyeti ...
Bakan Gül: Çocuklar eğitim ile büyürse cezaevlerini okul yaparız (2)
YEREL HABERLER Bakan Gül: Çocuklar eğitim ile büyürse cezaevlerini ...
Antepsan Türab Fuarında
YEREL HABERLER Antepsan Türab Fuarında
Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Adli Tıp adalete tecelli anlamında önemli bir kurumdur"
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Adli Tıp Grup ...
Bakan Gül: Çocuklar eğitim ile büyürse cezaevlerini okul yaparız
YEREL HABERLER Bakan Gül: Çocuklar eğitim ile büyürse cezaevlerini ...
GKV’de Yeni Nesil Sorular konulu söyleşi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GKV’de Yeni Nesil Sorular konulu söyleşi ...
Gaziantep’te Çocuk Adalet Merkezi kurulacak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: “Bir çocuğu dahi suçtan kurtarmak dünyaların en kıymetli sonucudur”
YEREL HABERLER Gaziantep’te Çocuk Adalet Merkezi kurulacak Adalet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.