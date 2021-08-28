Şahin, kırsal mahallelerde yenilenen yol çalışmalarını inceledi Şahin: “Her türlü sıkıntınızı can kulağıyla dinlemek için hazırız”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Kaleboynu, Ufacık ve Çimenli kırsal mahallelerinde yapımı tamamlanan asfalt çalışmalarını inceledi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Şahin, tüm gayretlerinin vatandaşlarının memnuniyetini sağlamak olduklarını belirterek, “Her türlü sıkıntınızı can kulağıyla dinlemeye teknik ekibimizle birlikte hazırız” dedi.

Gaziantep’te asfalt sezonunu hızlı açan ve şehri adeta şantiye alanına çeviren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın Şahinbey ilçesine bağlı Kaleboynu, Çimenli ve Ufacık kırsal mahallelerinde tamamladığı asfalt çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerinde inceledi. Bu kapsamda Kaleboynu Kırsal Mahallesi’nde 4 bin 500 metre sathi kaplama yola sıcak asfalt dökülerek yenilendi ve 5 metrelik yolun genişliği 8 metreye ulaştırıldı. Çimenli ile Mülk kırsal mahallelerini birbirine bağlayan yolda ise 2 bin metrelik sathi kaplamayla, yol araç sahipleri için daha uygun hale getirildi. Ufacık’ta da vatandaşa söz verildiği üzere tamamlanan 4 bin 300 metrelik yolun sathi kaplama çalışması noktalanarak bölgedeki ulaşım güvenli ve kaliteli bir nitelik kazandı.

“Yerel kalkınmada hiçbir insanımızı ayırt etmeden hizmet götürüyoruz”

Asfalt incelemelerinin ardından açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, “‘Yol medeniyettir’ anlayışından hareket ederek yerel kalkınmada hiçbir köyü hiçbir köyümüzden ayırt etmeden her yere hizmet götürüyoruz ve pandemi sürecinde dünya durma noktasına gelirken biz, Gaziantep’i şantiyeye çevirdik. Elbette bu gibi hizmetler zaman alıyor. Şimdi hızlı bir şekilde asfalt yenileme çalışmaları kırsal mahallelerimiz için hakikaten hayaldi. Ama artık, yönetimimizle birlikte, ‘Hayaldi, gerçek oldu’ diyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarıma ve asfalt mesaisini hummalı bir şekilde yürüten fen işleri ekibime teşekkür ediyorum. Fen işleri belediyenin ana damarı. Mahallelerimizde hizmete açılan yollarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gaziantep AK Parti milletvekillerimizi unutmamamız gerekiyor. Halkımızın derdine derman oluyorlar. Biz Gaziantep Modeli’yle birlikte iş yapma modeli geliştirdik. Bu anlayış üzerinden güçlerimizi birleştirerek yolumuzu aydınlatıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gaziantep çok şanslı”

Gaziantep AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel ise, “Bu güzel hizmetleri için Başkan Fatma Şahin’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tabi, AK Parti, iktidarında devletimiz milletle kucaklaşmış oldu. İnsanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla 20 yıldır yerelde çok güzel işler başarılıyor. Bunun en güzel örneği de kuşkusuz Gaziantep. Bu anlamda şehrimiz sahiden çok şanslı. 7 taşra ilçemizde 2 merkez ilçemizde belediyemiz, tabiri caizse beşikten mezara kadar bütün hemşerilerimizin ihtiyaçlarına kulak veriyor, taleplerini imkanlar dahilinde yerine getiriyor. Bugün de buradaki asfalt hizmetlerini incelemeye ve vatandaşımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Çalışmalarda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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