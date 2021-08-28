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Freni boşalan tır, önce savrularak devrildi, sonra alev aldı Sürücü alev alan tırdan canını zor kurtardı

İHA

Freni boşalan tır, önce savrularak devrildi, sonra alev aldı Sürücü alev alan tırdan canını zor kurtardı

Gaziantep'te seyir halindeyken freni boşalan kum yüklü tır, yokuş aşağı savrulup devrildikten sonra alev aldı. Tır sürücüsü ise canını son anda kurtardı.
Kaza, akşam saatlerinde NurdağıGaziantep karayolu kırsal Durnalık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İsa G. idaresindeki 27 YS 653 plakalı kum yüklü tır, yokuş aşağı seyir halindeyken bir anda freni boşaldı. Freni boşalan tır, yokuş aşağı savrularak tepelik noktaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda alev almaya başladı. Alev topuna dönen tırın sürücüsü, ön camdan kendisini dışarı atarak canını zor kurtardı. Kazanın ardından olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise, alev topuna dönen tırı söndürdü.

Görgü tanığı olay anlarını anlattı
Kazayı gören bir görgü tanığı Hüseyin Turan ise olay anlarını anlattı. Turan, kum yüklü tırın yokuş aşağı seyir halindeyken bir anda savrularak tepelik noktaya çarptığını ve çarpmanın hemen ardından alev almaya başladığını ifade etti. Yaralı sürücüyle konuştuğunu da ifade eden Turan, "Frenin patlaması sonucu aracı durduramamış, imdat sistemini devreye sokamayınca aracı buradaki tepe noktaya vurarak durdurmuş. Son 3 haftada bu noktada aynı şekilde meydana gelen 3'ncü kaza bu" dedi.
Jandarma Trafik ekipleri meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralı sürücü İsa G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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