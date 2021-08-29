GAHİB Başkanı Kaplan’dan 30 Ağustos mesajı Kaplan: “Dünya tarihimizin en büyük kahramanlık destanımızın yazılışına şahitlik etti”

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Büyük Taarruzun yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99.yıl dönümünü kutladı.

Birinci Dünya Savaşı sonrası emperyalist devletlerin Anadolu’yu kendi aralarında paylaşarak işgal ettiğine dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, “Milletimizin en büyük karakterlerinden birisi de vatan, bayrak ve ezan sevgisidir. Tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamış olan milletimizin vatanı, bayrağı ve ezanı için başlattığı Kurtuluş Savaşının en önemli aşaması olan Büyük Taarruzun zaferle sonuçlanması ile yurdumuz düşman işgalinden temizlendi” dedi.

Türk milletinin 99. yıl önce dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığını ifade eden Başkan Ahmet Kaplan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında gerçekleştirilen Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşından Cumhuriyete giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından biridir. Büyük Taarruzla birlikte yurdumuz düşmanlardan temizlenmiş, Kurtuluş Savaşı başarı ile sonuçlanmıştır. Büyük Taarruzun yıldönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramını coşku ile kutlarken, bizlere bu cennet vatanı miras bırakan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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